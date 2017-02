In urma cercetarii sale, Doctor Tim Elmore, un cunoscut psiholog, a descoperit cateva greseli majore pe care parintii le fac adesea in cresterea copiilor. Aceste greseli pot reduce increderea in sine de o varsta frageda si pot limita sansele copiilor de a avea succes nu doar in cariera, ci si in viata personala.

Iata care sunt acestea:

1. Nu le permitem copiilor sa experimenteze riscul

Traim intr-o lume care ne avertizeaza de pericol la fiecare pas. Preocuparea "Siguranta pe primul loc" impune teama de a ne vedea copiii raniti, asa ca facem tot ce ne sta in puteri pentru a ii proteja. Pana la urma, este treaba noastra insa ii izolam de la posibilitatea de a isi asuma riscuri sanatoase. Psihologii din Europa au descoperit ca daca un copil nu se joaca afara si nu ii este permis sa experimenteze un genunchi jdrelit, ca adult va avea frecvent fobii.

Copiii au nevoie sa cada de cateva ori pentru a invata ca este normal. Adolescentii au probabil nevoie sa rupa o relatie cu o persoana foarte draga (chiar si relatie sentimentala) pentru a aprecia apoi maturitatea emotionala care vine in relatiile de durata. Daca parintii elimina riscul si chiar teama din viata copiilor, vom experimenta probabil o aroganta ridicata si stima de sine scazuta in liderii nostri viitori.

2. Ii salvam prea repede

Generatia de astazi a tinerilor nu a dezvoltat o parte din deprinderile de viata asa cum copiii de acum 30 de ani au facut-o si asta deoarece adultii au napustit peste ei si au avut grija sa le rezolve problemele.

Atunci cand ii salvezi prea repede si supra-rasfeti copiii cu ajutor, ei nu mai au ce sa invete din aceste greutati si nu mai pot experimenta rezolvarea problemelor pe cont propriu.