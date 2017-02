Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Prima luna din 2017 a trecut deja si constati ca, cel putin cand vine vorba de fitness, o buna parte din promisiunile pe care le-ai facut inainte de Revelion, au ramas doar pe hartie. Nu fi prea aspra cu tine si acorda-ti ragaz. Niciodata nu este prea tarziu sa incepi sa cultivi un obicei sanatos. Trucurile noastre te vor ajuta sa reusesti.

Adopta un stil de viata activ zilnic

Chiar si in zilele in care nu merg la sala, am grija sa fac miscare macar 30 de minute. Posturile de yoga sunt un must pentru care coloana vertebrala imi multumeste. Iar aplicatia de pe telefon ma ajuta sa ma folosesc de greutatea corpului pentru a lucra cele mai importante grupe musculare. Chiar un dans dezlantuit - pentru ca, hei, esti la tine acasa si nu te vede nimeni, conteaza. Urcatul scarilor, mersul pe jos sunt alte bile albe pentru tine.

Mananca de cinci ori pe zi

La modul ideal intr-o zi ar trebui sa mananci trei mese principale si doua gustari, toate bogate in proteine si fibre. Asta inseamna cate ceva la fiecare trei ore. Astfel iti vei pastra controlul asupra a ce si cat de mult mananci. Studiile au aratat ca acest tip de dieta ajuta ca nivelul metabolismului si a zaharului din sange sa ramana constant, ceea ce ajuta la pierderea in greutate.

Monitorizeaza-ti pulsul

Foloseste un ceas care iti monitorizeaza pulsul pentru a te antrena in mod eficient si a maximiza impactul efortului din sala de fitness. Nu uita ca tesutul adipos se topeste atunci cand pulsul este mediu o perioada mai lunga de timp in timp ce activitatile care genereaza puls ridicat cresc rezistenta la efort.

Efectueaza un exercitiu de forta zilnic, timp de cinci minute

Uita de orele interminabile petrecute in sala de forta, spun specialistii. Concentreaza-te, in schimb, pe un singur exercitiu de forta zilnic, pe care sa il efectuezi timp de 5 minute. Alege o parte diferita a corpului in fiecare zi si un exercitiu corespunzator. Atunci cand sunt facute in mod constant, exercitiile de forta au darul de a-ti transforma corpul de la interior la exterior.