Am adunat pentru voi cateva dintre cele mai frumoase citate despre femei - este important sa le citim nu doar in zilele cu soare, ci si in acele momente in care totul pare dificil, in care oricat am cauta nu vedem luminita de la capatul tunelului, in care nu mai vedem nicio portita de scapare.

Ei bine, pentru astfel de momente exista aceste cuvinte frumoase care ne pot ajuta sa credem in noi si sa mergem mai departe!

1. Femeia a fost facuta din coasta... nu din picior ca sa fie calcata, nu din cap ca sa fie superioara, ci dintr-o parte ca sa fie egala; de sub mana ca sa fie protejata si de langa inima ca sa fie iubita!

2. Sub aripile femeii vei gasi intotdeauna refugiu.

3. Femeia nu este sexul slab. E cel mai nobil dintre cele doua, prin puterea sa de sacrificiu, de suferinta in tacere, de umilinta, credinta si cunoastere.

4. O femeie isi poarta lacrimile asemeni bijuteriilor.

5. Educi un barbat, educi un barbat. Educi o femeie, educi o intreaga generatie.

6. Un sarut poate fi o virgula, un semn de intrebare sau un semn de exclamare. Sunt regulile de scrierere pe care orice femeie ar trebui sa le stie.

7. Barbatii creeaza prin imaginatie, insa femeile creeaza prin iubire.

8. Un barbat se indragosteste de ce vede, o femeie se indragosteste de ce aude.

9. Fericirea o face pe femeie frumoasa si dragostea o face fericita. Iubirea este adevaratul fard al femeii.

10. Femeile sunt creaturi menite sa fie iubite.