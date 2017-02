Un baietel si surioara lui mai mica se plimbau de-a lungul plajei. Dintr-o data, el a observat cu coada ochiului ca micuta nu mai era langa el. Si-a intors privirea si a vazut-o stand in fata unui magazin de jucarii, uitandu-se cu mare interes la ceva. Ochii ei mari erau fixati, in timp ce manutele atingeau vitrina.

Tanarul a mers la ea si cu un zambet larg a intrebat-o: "Iti doresti ceva de aici?". Fetita a aratat cu degetul catre un ursulet de plus. Baiatul a luat-o de mana si impreuna au intrat in magazin.

Baiatul: "Cat costa acest ursulet?"

Vanzatorul: "Cat imi oferi pe el?"

Baiatul si-a bagat adanc mainile in ambele buzunare ale pantalonilor si a scos cateva scoici si pietricele colorate pe care le adunase mai devreme de pe plaja.

Vanzatorul le-a luat imediat, le-a pus pe tejghea si a inceput sa le numere de parca erau bani adevarati.

Baiatul, privind cu teama in ochii vanzatorului: "Am prea putine? Nu-mi ajung?"

Vanzatorul: "Nu iti face griji! Sunt de fapt prea multe. O sa iti dau si rest."

Barbatul a oprit doar trei scoici si o pietricica rosie si a returnat restul copilului. Cu multa bucurie, baietelul a pus celelalte scoici si pietre in buzunarele lor si amandoi, foarte fericiti, s-au intors acasa. Baietelul era mandru ca i-au mai ramas scoici, in timp ce surioara lui era extrem de fericita ca are un nou ursulet de plus.

In acel moment in magazin mai era un barbat care a observat intreaga scena. Dupa ce cei doi copii au plecat, barbatul l-a intrebat pe vanzator: "