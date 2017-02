De ce unii oameni au atat de mult noroc in timp ce altii duc o lupta continua, zi de zi, pentru a supravietui? Profesorul Richard Wiseman, un psiholog cunoscut in intreaga lume, spune ca a descoperit raspunsul.

Iata ce spune acesta:

"Cu zece ani in urma am hotarat sa examinez norocul. Am vrut sa stiu de ce unii oameni sunt intotdeauna la locul potrivit, la momentul potrivit in timp ce altii nu se bucura niciodata de merite. Am pus anunturi in presa nationala in care ceream oamenilor care au simtit ca au in mod constant noroc sau ghinion sa ma contacteze.

Sute de femei si barbati extraordinari s-au oferit voluntari pentru cercetarea mea. De-a lungul anilor i-am intervievat, le-am monitorizat viata si am luat parte de diverse experimente.

Am efectuat si un experiment simplu pentru a descoperi daca diferentele acestora in noroc erau determinate de capacitatea acestora de a identifica oportunitatile. Le-am dat tuturor un ziar si le-am cerut sa se uite prin el si sa imi spuna cate fotografii erau inauntru. La jumatatea ziarului scrisesem un mesaj cu litere destul de mari - "Spuneti-i examinatorului vostru ca ati vazut acest mesaj si primiti 50 de dolari."

Acest mesaj ocupa jumatate de pagina. Practic, toata lumea il putea vedea, insa cei ghinionisti au avut tendinta de a il rata, in timp ce oamenii norocosi l-au observat imediat.