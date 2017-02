Daca si voi sunteti ca mine si nu suportati sa iesiti iarna din casa fara caciula, atunci ati ajuns fix unde trebuie – am facut un tutorial video pe Cosanzene cu trei impletituri care merg de minune cu caciula (si nu numai).

Singurele accesorii folosite au fost cateva elastice subtiri, transparente (in cazul in care aveti parul inchis la culoare, va recomand elasticele negre) si o panglica satinata subtire cu care am vrut sa ofer un plus de eleganta unei simple impletituri coada de peste.

Astept cu nerabdare sa imi spuneti care este impletitura voastra preferata.