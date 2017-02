In viata, sa spui adevarul nu este usor, insa este cea mai buna tactica pentru a te face placuta in fata altor persoane. Nu te pacali singura in speranta ca vei reusi sa te integrezi in alte grupuri sau ca vei reusi sa atragi simpatia unor persoane care se asteapta sa te comporti intr-un anumit fel, scrie yourtango.com.

Poate ca nu iti este mereu usor sa spui adevarul sau poate ca nu vrei sa pari vulnerabila, insa vei invata ca oamenii trebuie sa stie exact ce simti. Ti s-a intamplat sa fii prinsa intr-o situatie care ti-a creat un disconfort, dar nu ai vrut sa spui exact ce simti si ai preferat sa lasi lucrurile sa treaca de la sine?

Foarte multe persoane ar proceda la fel, s-ar preface ca totul este in regula si i-ar lasa pe altii sa creada ca nu au gresit cu nimic. Nu te pacali singura doar pentru ca vrei sa le faci pe plac altor persoane sau pentru ca nu vrei sa creezi situatii neplacute. Iti displace ceva? Nu esti obligata sa zambesti si sa te prefaci ca nu s-a intamplat nimic, oamenii vor percepe ca esti o persoana careia nu ii pasa ce se intampla.

Nu te pacali singura ca sa fii pe placul tuturor persoanelor

Te intrebi ce se intampla cand vrei sa fii draguta, desi nu este cazul? In primul rand, acest lucru inseamna ca iti ignori propriile trairi si sentimente, inseamna ca iti impui niste limite care nu ar trebui sa existe in viata ta si sunt sanse destul de mari ca acest comportament sa devina un obicei. Nu te pacali singura ca sa fii pe placul tuturor persoanelor, pentru ca acest lucru nu te va ajuta sa evoluezi.

