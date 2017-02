Scapa de aceste relatii toxice. Ai un suflet prea frumos pentru a te inconjura de oameni carora nu le pasa cu adevarat de tine. Poate fi dificil, insa mergi mai departe cu viata ta. Scapa de greutatile pe care le ai pe umeri, invata sa fii cu adevarat fericita.

nvata sa traiesti acum, in prezent. Invata sa fii fericita, sa ai incredere in tine. Iata 10 semne care demonstreaza ca tu esti singura care aduce negativismul in viata ta.

1. Nu traiesti in momentul prezent

In cazul in care te gandesti in mod constant ce trebuie sa faci maine sau in luna urmatoare, inseamna ca nu te concentrezi pe ceea ce se intampla acum. Acorda o atentie acestui moment si fii atenta la tine, la gandurile pe care le ai si la tot ce se intampla cu tine.

2. Te concentrezi asupra a ceea ce nu ai

Nu trebuie sa te compari cu altii in ceea ce priveste reusitele in viata deoarece reusesti sa distrugi cu adevarat capacitatea de a vedea cat de minunata esti. Incearca sa te concentrezi pe lucrurile pe care le-ai realizat, sa te bucuri de beneficiile acestea, sa readuci optimismul in viata ta. Invata sa vezi frumusetea din lucrurile marunte.

3. Petreci prea mult timp singura

Nu ma intelege gresit, uneori este minunat sa fii singura, sa iti pui in ordine gandurile si sentimentele, insa daca petreci prea mult timp singura te poti izola fara sa stii. Iesi in oras, petrece mai mult timp cu prietenii si membrii familiei si accepta si alte persoane in viata ta.

4. Nu iti asumi suficiente riscuri

Traiesti in rutina, ai propriul drum si iti este destul de dificil sa iti incalci principiile. Uneori este necesar sa fii mai indrazneata nu doar in actiuni, ci si in alegeri. Fii diferita de toti ceilalti! Asuma-ti riscuri, traieste cu adevarat!

5. Nu iti urmezi visurile

Renunti la visurile tale pentru ca te gandesti ca sunt imposibil de realizat. Insa daca nu iti urmaresti obiectivele, aspiratiile si visurile personale... atunci ce faci? Nu asculta acei oameni care iti spun ca nu vei reusi. Ia-ti inima in dinti si treci peste tot ce iti spun altii. Si daca nu reusesti, cel putin ai incercat si ai si invatat o lectie.