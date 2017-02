Nu poti planifica iubirea asa cum planifici urmatorul pas in cariera sau urmatoarea vacanta.

Nu poti planifica cand sa te indragostesti sau cand sa iti fie franta inima.

Nu ai de unde sa stii cand va aparea dragostea in viata ta. De fapt, ar putea fi chiar in fata ta sau poate ca te uiti in directia gresita. Poate crezi ca ai gasit-o deja, dar dupa cateva luni sau chiar ani vei realiza ca nu este dragostea adevarata.

Nu poti decide cand sa te indragostesti.

Nu poti pune o data in calendar si sa iti promiti ca in acea zi iti vei gasi sufletul pereche. Pur si simplu nu poti planifica asta.

Adevarul este ca nu stii cand va veni dragostea. Nu stii ce iti pregateste viitorul. Nu poti controla iubirea. Indiferent de ce faci sau ce gandesti, nu ai cum.

Si, asa cum nu poti planifica cand sa te indragostesti, nu poti planifica nici o zi in care sa te trezesti si sa nu mai iubesti. Nu poti planifica momentul in care iti va fi franta inima. Si nu poti gasi o zi in calendarul tau si sa iti spui ca "aceasta este ziua in care imi va trece si nu voi mai simti nimic."

Dragostea este atat de incapatata incat nu poate fi controlata. Niciodata. Nu conteaza cat de mult incerci sa iti controlezi viata in jurul dragostei... de fapt, cu cat faci mai mult asta, cu atat vei fi mai surprinsa.

Tine minte: Bucura-te de dragoste in loc sa fii speriata. Lasa totul sa mearga de la sine si nu forta nimic.

Nu te speria de necunoscut. Ofera-ti permisiunea de a te indragosti atunci cand este momentul potrivit. Ofera-ti permisiunea de a avea incredere in dragoste.

Ai incredere ca va fi bine, ca vei intalni barbatul pe care inima ta il merita. Lasa ca dragostea sa isi urmeze cursul ei. Las-o sa te surprinda... sa patrunda in viata, sa ai din nou zambetul pe buze, sa simti fluturi in stomac, sa simti ca traiesti. Asa ca, draga femeie, iubeste fara limite, fara bariere, fara teama!