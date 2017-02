Pe langa faptul ca iti admira frumoasele bijuterii, unii oameni pot chiar deduce aspecte legate de personalitatea ta si de relatiile tale cu ceilalti doar observand modul in care iti porti bijuteriile pe degete!

Mainile: dreapta sau stanga?

Daca esti dreptaci, mana dreapta este considerata mana activa, sau cea cu care „oferi”, in timp de mana stanga este mana pasiva, sau cea cu care „primesti”. Daca esti stangaci, lucrurile stau invers.

Degetul aratator:

Purtatul unui inel pe acest deget al mainii active denota o stima de sine sanatoasa, multa incredere in fortele proprii, si bune calitati de lider. In cazul mainii pasive, semnificatia este ca, in loc sa fii tu cel care comanda, mai degraba tinzi sa te supui ordinelor altor persoane autoritare. Daca iti lipseste increderea, incepe pur si simplu sa porti un inel pe degetul aratator de la mana activa. Cele mai potrivite pietre pentru intarirea acestui aspect sunt topazul, ametistul si lapis lazuli albastru.

Degetul mijlociu:

Degetul mijlociu denota valorile si responsabilitatile tale. Un inel purtat pe acest deget indica faptul ca purtatorul ia viata in serios si stie sa discearna intre ce e bine si ce e rau.

Citeste continuarea pe Realitatea.net