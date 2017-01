Gasisem pe la un magazin de produse naturiste niste pastile menite sa calmeze fricile si priveam in gol, plangand silentios intr-un colt de pe terasa redactiei, incapabila sa manifest la exterior agitatia din interior. Mi-a ramas aceasta scena in minte ca fiind ultimul moment de rahat din viata mea.

Urmatorul pas a fost sa arunc pastilele buclucase si sa verific mai atent ambalajele.

Al doilea a fost sa fac programare la un terapeut reiki. Pentru ca… ce aveam de pierdut?

Al treilea pas a fost sa-mi curat viata. Am inceput cu feed-ul de Facebook. Vreme de cateva zile am dat unfollow la toate paginile ale caror subiecte mi-au provocat chiar si cea mai mica emotie neplacuta. M-am dezabonat de la tot ce am simtit ca profita de frica mea sau apeleaza nejustificat la emotiile mele. Mi-am schimbat limbajul incercand, pe cat posibil, sa indulcesc sau sa elimin complet orice tenta negativa din viata mea. Am pus mana pe carti. Pe multe carti. Pe majoritatea le catalogasem in trecut drept “balarii”. Le-am mai dat o sansa sa ma ajute. Am pus lupa pe fiecare detaliu pozitiv din jur. Am aflat cu acest prilej ca in jurul meu era plin de miracole. Si cand spun “miracole” nu ma gandesc la metafore. Am in jur prieteni care s-au vindecat de boli nevindecabile.

Al patrulea pas a fost sa-mi schimb alimentatia. Acesta este insa un subiect pe care inca nu il abordez pentru ca n-as vrea sa credeti ca acest text este doar o pledoarie pentru vegetarianism.

Nu stiu ce anume din tot ce am facut a functionat dar cel putin unul dintre pasi a mers fantastic. Terapeutul reiki mi-a daruit o gura de aer proaspat. Feedul meu de Facebook a devenit o oaza de relaxare. Cartile mi-au oferit o multime de instrumente ca sa imi organizez gandurile si sa-mi gestionez fricile. Care frici, usor, usor, s-au rarit si au disparut aproape complet. Toate piesele de domino au picat una peste cealalta ca o magie. De fapt, viata mea cu totul a devenit fermecata doar pentru ca am invatat sa-mi mut privirea de la jumatatea goala a paharului catre cea plina. Este un exercitiu pe care vi-l propun si voua. Pentru ca… ce aveti de pierdut? Ba chiar am un premiu de oferit celui mai norocos zambet!

E zi de sarbatoare astazi pentru noi. Relansam Kudika. Si are mare legatura cu tot ce am scris mai sus. Am vazut efectul optimismului pe pielea si pe sufletul meu. Acesta este povestea mea. Fiecare dintre oamenii care au participat la proiect are una similara. A tunat si ne-a adunat.

Acum vrem sa o dam mai departe. #payitforward cum spunea un film frumos. Ne-am pus in cap sa contaminam lumea cu ganduri bune. Cu emotii pozitive. Cu optimism. Noi stim ca se poate pentru ca am simtit schimbarea in noi. Promit ca o sa-ti placa! ;)

