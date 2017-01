Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Una dintre afirmatiile pe care le auzim frecvent inca din copilarie este ca "in viata nu poti avea totul". Ceva similar cu "ai noroc in dragoste, nu ai noroc la bani". Aceasta ne programeaza involuntar asteptarile in ideea in care nu vom reusi niciodata sa fim pe deplin fericiti. Iar cum legea atractiei functioneaza clipa de clipa, exact asta atragem.

Ai remarcat ca oamenii de succes sunt impliniti pe toate planurile? Sa ne gandim de exemplu, la Tony Robbins. Nu numai ca are o afacere de succes iar oameni din toata lumea se ofera voluntari la evenimentele sale, dar este implinit si in plan personal, avand un mariaj fericit. Secretul este simplu.

Foto: denrz, Shutterstock

Nu putem segmenta fiinta noastra in bucati, ca un desen cu cele patru cadrane de viata - relatii, iubire, profesie, sanatate. Suntem un tot, un camp de energie unit, care vibreaza pe o anumita frecventa. Aceasta comunica cu Universul si este perceputa de ceilalti la nivel subtil. O persoana care vibreaza pe frecventa lipsei, va atrage lipsa in toate cadranele existentei. Pe cand cineva care vibreaza pe frecventa abundentei va avea parte de aceasta atat in plan personal cat si in plan profesional.

Nu ma refer la relatii de cuplu care pornesc fulminant si apoi se sfarama in bucati sau la asa zisele tunuri, in care cineva castiga o suma impresionanta de bani pentru ca apoi sa se confrunte cu dificultati financiare. Ci la o stare de bine si de abundenta constanta.

De aceea atunci cand rezolvam un dezechilibru in viata noastra, si celelalte aspecte incep sa se rezolve ca prin minune. Ne dam seama, in sfarsit, care ne este scopul in viata si incepem sa facem lucruriledin pasiune. Gasim acea ocupatie care ne implineste atat sufleteste cat si financiar. Si, minune, in viata noastra apare si barbatul ideal pe care nu credeam ca il vom intalni prea curand. Aceasta pentru ca am accesat vibratia abundentei.

Pe de alta parte, atunci cand ceva incepe sa se darame, parca si celelalte aspecte ale vietii noastre se naruiesc, ca intr-un joc de domino. Semn ca este momentul unei abordari diferite si asezarii unei noi temelii.

Iar prima caramida pe care iti recomand sa o pui la noua temelie este credinta ca poti avea totul pentru ca asta meriti!

Foto prima pagina: mirela bk, Shutterstock