Despartirile sunt grele chiar si atunci cand nu esti puternic implicata emotional intr-o relatie. Insa este unul dintre cele mai dureroase lucruri sa te rupi de o persoana pe care o iubesti.

Un studiu publicat in 2010 in Jurnalul de Neuropsihologie a aratat ca in momentul in care participantilor li s-au aratat poze cu fostii lor iubiti, in creierul lor s-a activat si o parte responsabila de cum, cat si cand simtim efectiv durere fizica. Asta pentru ca durerea emotionala si cea fizica impart caile neuronale din creier, ceea ce explica de ce unele persoane au dureri de cap, de muschi sau se imbolnavesc dupa o despartire. In plus, corpul incepe sa secrete si cortizol, hormonul stresului, care ne accelereaza pulsul, ne face sa respiram mai adanc si mai des si este responsabil de atacurile de panica, atat de frecvente in cazul unei despartiri.

Cele mai de succes romane sau melodii de dragoste au fost scrise imediat dupa o despartire. O spun chiar autorii, iar psihologii spun ca majoritatea persoanelor care au rupt o relatie simt nevoia sa se exprime, sa vorbeasca despre lucrurile prin care au trecut sau sa le puna pe hartie. O cercetare recenta a psihologilor de la Universitatea Villanova a descoperit ca persoanele care tin un jurnal au un nivel mai redus de stres si reusesc sa scape de simptomele depresiei sau anxietatii. Asta si pentru ca scrisul de mana are un efect terapeutic asupra noastra, ne ajuta sa ne concentram si sa ne facem ordine in ganduri.

Daca treci printr-o despartire dureroasa, cea mai simpla metoda pentru a te simti mai bine si a reusi sa iti vezi mai departe de viata este sa tii un jurnal in care sa iti notezi, intr-un mod cat mai optimist, ce ai invatat din toata aceasta experienta. Alege o agenda eleganta si un stilou - psihologii spun ca simpla contemplare a acestor obiecte iti va da o stare de bine. Noi am gasit aceste produse de papetarie de calitate si foarte practice, pe care le poti comanda la tine acasa, in caz ca nu te simti inca pregatita sa dai ochii cu lumea.

Cum te poate ajuta scrisul sa suferi mai putin? Cercetatorii spun ca atunci cand narezi tot ce ti s-a intamplat, oricat de negative sau de dureroase ar fi experientele tale, acest lucru te ajuta sa vezi partea buna a lucrurilor: faptul ca ai invatat o lectie de viata, ca vei iesi mai puternica din aceasta situatie si ca vei vedea cum orice experienta negativa poate fi transformata in ceva bun.

Pentru a testa eficienta acestei metode, oamenii de stiinta au recrutat 100 de adulti care se despartisera recent de partenerul lor. Studiul a durat 4 zile, timp in care a fost analizata procesarea cognitiva a participantilor, printre care si modul in care acestia si-au schimbat interpretarea asupra evenimentelor negative din viata lor.

O treime din esantion a scris in jurnal dintr-o perspectiva concentrata asupra lor, a doua treime a scris dintr-o perspectiva concentrata asupra relatiei, iar ultimii participanti au scris in jurnal ce au vrut despre finalul relatiei. Persoanele care au incercat sa gaseasca o parte buna in despartirea de partenerul lor sunt cele care au reusit sa treaca mai repede peste durerea despartirii, arata studiul. De exemplu, o persoana a scris ca „sunt foarte trista ca ne-am despartit, dar poate este mai bine asa. Nu vreau sa fiu cu cineva care nu ma trateaza cum trebuie”.

Chiar daca scrisul nu a eliminat complet stresul emotional si durerea resimtite de participanti, a reusit sa reduca din efectele acestora. Depresia, anxietatea, lipsa de interes pentru lucrurile care iti placeau, precum si starea de letargie sau insomniile pot fi ameliorate daca tii un jurnal intim, in care sa scrii despre despartirea prin care treci, insa intr-o lumina pozitiva, care sa te ajute sa vezi cum te-a ajutat aceasta experienta sa te maturizezi si sa cresti.

