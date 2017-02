Numarul femeilor care isi cumpara locuinte pe cont propriu este in crestere, spun brokerii imobiliari. Trendul este extrem de vizibil si in SUA, unde numarul femeilor necasatorite care investesc intr-o locuinta personala a crescut de la 13,9 in 1994, la 17,4 milioane in 2002. In 2009, cumparatorii de case erau reprezentati in proportie de 21% de femeile singure, in 2015, procentul a scazut la 15%, dar trendul din ultimul an arata o revenire puternica a femeilor in randul cumparatorilor, relateaza publicatia britanica The Guardian.

Femeia moderna viseaza la o cariera de succes, are o viata activa si nu mai simte presiunea societatii de a avea o relatie sau de a-si intemeia o familie. Si locuintele lor reflecta din plin acest lucru. Ele se orienteaza, de obicei, spre garsoniere sau apartamente micute, dar cochete, pe care sa le amenajeze dupa propriile gusturi, fara a tine cont de parerile unei alte persoane. Iata ce isi doreste o femeie moderna de la locuinta ei si cum o amenajeaza pentru a se simti cu adevarat ca acasa:

Bucataria ta este un spatiu multifunctional, dar sofisticat

Cand locuiesti singura, nu ai nevoie de mai multe seturi de farfurii si pahare, de oale, cratite si tigai pentru a pregati mese imbelusgate pentru toata familia. Cand iti strangi prietenii la tine acasa, mai important este sa ai o bucatarie functionala si versatila, in care sa beti o cafea, sa jucati carti sau sa impartiti o pizza. Aceste imagini cu bucatarii de vis iti demonstreaza ca orice spatiu, indiferent de dimensiuni, poate fi transformat astfel incat sa imbine aspectul estetic cu cel practic. Noi ne-am indragostit de acele imagini cu bucatarii vintage, perfecte pentru o femeie care vrea sa locuiasca intr-un spatiu cochet, dar cu functionalitatea unuia modern. In plus, o asemenea bucatarie este si mult mai usor de mentinut in ordine si perfect curata, un lucru esential pentru o femeie ocupata.

Dormitorul tau este rezervat unei garderobe generoase

Pentru ca nu ai prea multe obligatii, iti permiti sa iti cheltuiesti banii munciti din greu pe sesiuni intensive de shopping, alaturi de prietenele tale. Ai fi dispusa sa sacrifici un pat urias pentru un dulap in plus, in care sa iti aranjezi pantofii pe culori sau in care sa iti pui pe umerase hainele, in functie de sezon. Cel mai probabil, iti reorganizezi garderoba de cateva ori pe an, pentru a face loc pieselor vestimentare in voga, pe care le-ai gasit la reduceri sau pe care le-ai comandat din magazinele online. Pana la urma, ai o viata sociala activa si trebuie sa arati bine cand iesi in oras sau mergi la serviciu, iar o garderoba organizata te ajuta sa pierzi mai putin timp in fata dulapului, in incercarea de a decide cu ce sa te imbraci.

Ai invatat sa apreciezi electrocasnicele la adevarata lor valoare

Stii cat de mult timp iti pot salva electrocasnicele din locuinta ta. Nu ti-ai putea inchipui viata fara filtrul de cafea, masina de spalat vase sau cuptorul cu microunde. Esti mereu in cautare de noi metode prin care sa scapi mai repede de treburile casnice, pentru ca preferi sa iti petreci timpul liber intr-un mod mai placut.

Produsele de ingrijire ar putea forma un mic altar

Poate ai un birou cu o oglinda iluminata, in care sa iti realizezi un machiaj perfect, iar dulapurile din baie si din dormitor sunt pline cu creme, farduri, geluri, spume si alte produse de ingrijire, de dimensiuni diferite si cu arome variate. Da, ai nevoie de toate. Nu, nu ai fi dispusa sa renunti la niciunul. Si pentru ca locuiesti singura, nu are cine sa iti reproseze ca iti cumperi in continuare creme de corp, desi ti-ai putea deschide propria afacere cu cele pe care le ai deja.

Poti fi cat de indrazneata vrei cu nuantele alese pentru amenajare

Daca vrei sa iti varuiesti un perete intreg intr-o nuanta puternica de roz, o poti face fara sa mai ceri si aprobarea altcuiva. De altfel, locuinta ta iti reflecta personalitatea puternica. Poate ti-ai amenajat livingul cu un mobilier in culori neutre si un covor cu imprimeuri indraznete sau ai optat pentru cateva decoratiuni de tip statement, care sa adauge un plus de culoare casei tale. Invitatii tai iti spun mereu ca locuinta ti se potriveste ca o manusa si ca este o oglinda a personalitatii tale.

