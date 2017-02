Sunt genul ala de mama luata pe nepregatite. Presupun ca ma asteptam sa primesc si instructiunile de folosire odata cu copilul, iar cand am plecat din maternitate fara manual, am avut senzatia ca pasesc in gol. Din fericire (si pentru ca Universul lucreaza prin compensatie), mi-a fost dat in grija un omulet care a iesit din grafice doar prin capacitatea de a oferi dragoste. Un spirit splendid al carui rost suspectez ca este acela de a invata lumea despre frumos, pitica mea imi preda zilnic lectii pe care nu am stiut sa le asimilez in viata de inainte de ea. Va redau mai jos cateva dintre notele mele de curs:

Diana spune „Te iubesc!” fara sa astepte un raspuns

Cand eu spun „Te iubesc” iar tu nu ma auzi sau nu-mi raspunzi cel putin egal, se lasa cu razboi. Diana mea spune te iubesc si isi vede de treaba ei. Rostul declaratiei este sa daruiasca, sa exprime ceva ce simte si nu sa cerseasca o confirmare.

Face complimente sincere. Si daca tot veni vorba - Vede frumosul din orice

Cand spune „Mami, esti frumoasa!”, ea nu vede colacei, celulita si laba gastii. Ma vede frumoasa de parca as fi aterizat de pe o planeta unde toate defectele mele sunt etalon de frumusete. Ce exercitiu splendid este sa te privesti macar cateva secunde prin ochii copilului tau.

Pune instinctul mai presus de logica

Daca nu te place, nu te place si cu asta basta. Nu face eforturi sa inteleaga de ce nu te place, nu se simte vinovata, nu se preface. Ea stie ca are dreptul sa aiba simpatii si antipatii si isi asculta vocea interioara.

E feminina si delicata chiar si atunci cand nu o vede nimeni

Daca nici la 4 ani nu e ok sa porti coroana si tutu cand te pregatesti de culcare, atunci imi fac bagajul, plec pe Marte.

Nu tine supararea, nu are nevoie sa clarifice si sa stabileasca reguli pe viitor.

Cand e suparata, plange, tipa, se racoreste si apoi se intoarce la joaca. Cand eu sunt suparata, fac bot o saptamana, ma cert 3 zile si apoi am nevoie de cateva ore de concluzii. Daca nu respecti intreg acest ritual, cel mai probabil o luam de la inceput.

Se simte frumoasa si se poarta ca atare.

Daca ii spun ca e frumoasa se bucura cu gura pana la urechi, nu sta sa-si analizeze fiecare defect ca sa ma contrazica sau sa-si calculeze ce anume am nevoie de la ea de vreme ce i-am facut un compliment. Nu cred ca am auzit vreodata pe cineva cu varsta compusa din doua cifre chicotind un simplu „multumesc” cand primeste un compliment.

Cam astea sunt ideile pe care le-am adunat peste weekend. Va tin la curent cu invataturile Dianei ;)

Cu drag,

Oana