Temperaturile extreme de zilele acestea ne determina pe multe dintre noi sa lasam pe umeras in dulap rochitele si fustele si sa alegem outfit-uri calduroase fara sa mai tinem cont neaparat de trenduri sau de partea estetica. Desigur ca este important sa alegi haine potrivite vremii de afara, deoarece un outfit prea subtire iti poate provoca o multime de probleme de sanatate, insa poti sa imbini confortul si eleganta, daca ai in garderoba cateva piese vestimentare de baza. Iata de ce ai nevoie:

1. Cele mai importante pentru confortul tau. Tu ai o pereche?

Este deja cunoscut faptul ca atunci cand este frig afara trebuie sa te asiguri ca porti incaltaminte calduroasa. Nici nu mai conteaza cat de calduroase sunt celelalte haine pe care le porti, daca nu ai o pereche de incaltari groase, de iarna.

Daca arunci un ochi printre aceste ghete de iarna te vei convinge ca poti sa imbini perfect eleganta si confortul. Dupa cum vezi, sunt modele imblanite, care vor tine frigul departe de tine si care se potrivesc usor la orice outfit ai purta. In plus, preturile lor sunt reduse in aceasta perioada.

2. Accesoriul care te ajuta sa porti toate rochitele si bluzitele tale preferale, chiar si cand este foarte frig afara

Ai o rochie preferata dar pe care nu o poti purta iarna din cauza temperaturilor prea scazute? Nu e cazul sa renunti la ea, trebuie doar sa te asiguri ca ai si un cardigan calduros cu care se potriveste. Cardiganul este una dintre piesele forte ale acestui sezon si te ajuta sa porti chiar si camasile subtiri, din matase.

Sunt foarte cool combinatiile nonconformiste, de materiale subtiri si vaporoase cu tricoturi, asa ca e momentul perfect pentru a incerca noi outfit-uri.

3. Baza in timpul iernii si foarte usor de combinat cu orice alta piesa

Helanca are parte de o revenire sezonul acesta si este una dintre cele mai practice accesorii pe care le poti avea in dulap. O poti purta cu un sacou cu o croiala masculina, cu o fusta conica de lana sau cu un poncho calduros. Te sfatuim sa alegi una de culoare neagra, una de culoare alba, dar si una in nuanta greenery, declarata recent culoarea anului.

4. Cel mai popular model de fusta sezonul acesta si cu ce sa o porti

Cine a zis ca trebuie sa renunti la fuste in timpul iernii? Cu o pereche de ghete calduroase poti purta orice fusta vrei. Noi iti recomandam, insa, modelul cel mai in voga anul acesta – fusta plisata si de lungime medie. Poart-o cu un pulover supradimensionat de o culoare puternica – albastru petrol, bordo, galben mustar.

5. Asigura-te ca ai acest accesoriu si nu pleca niciodata de acasa fara el

Un accesoriu de iarna foarte practic este salul sau, cum ii spun englezii, blanket scarf (esarfa patura). Calduros, pufos, usor de purtat cu orice outfit, salul este una dintre acele piese care nu ar trebui sa-ti lipseasca iarna din dulap. Modelele in carouri sunt foarte cool si dau un aer fresh oricarei tinute.

Nu uita ca acum este perioada prielnica pentru a mai face niste achizitii, pentru ca sunt reduceri in aproape toate magazinele. Cate dintre piesele de mai sus planuiesti sa cumperi?

Sursa foto: Alones/Shutterstock, Victoria_Fox/Shutterstock