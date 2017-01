Trendurile vin si se duc, iar daca le lasi sa-ti influenteze total garderoba vei observa ca piese cumparate anul trecut sunt acum considerate desuete. Atata vreme cat faci alegeri croite dupa personalitatea ta si nu iti lipsesc acele haine de o frumusete clasica, poti spune cu adevarat ca ai o garderoba stilata. Mai mult decat atat, orice femeie stie ca hainele influenteaza foarte mult atat felul in care ne simtim, cat si perceptia celor din jur despre noi. Iata care sunt piesele de baza din garderoba unei femei care stie cu adevarat ce inseamna bunul gust.

1. Mereu eleganta atunci cand porti o astfel de piesa

E aproape imposibil sa nu le detii deja in dulap, insa, in cazul in care nu le ai, te sfatuim sa le achizitionezi cat mai repede – iti vor usura si tie viata. Este vorba despre aceste piese de o eleganta desavarsita si care se potrivesc oricarui tip de eveniment, de la cele casual pana la cele formale.

Alege un sacou clasic, negru, care poate fi asortat la orice vestimentatie. Nu uita nici de sacoul cu un croi masculin, o alegere atat de sexi si de indrazneata. Iti mai recomandam sa ai in dulap si unul intr-o nuanta mai vesela, poate chiar unul roz, una dintre cele mai feminine culori si usor de purtat in orice combinatie. Indiferent, insa, de ce culoare preferi, este cert ca un sacou este o alegere clasica, cu care pur si simplu nu poti da gres.

2. Clasica, mereu la moda si tinuta care avantajeaza pe oricine

Rochia neagra, piesa cu o istorie presarata cu povesti frumoase despre stil si despre ruperea conventiilor, nu ar trebui sa-ti lipseasca cub nicio forma din dulap. Coco Chanel a ridicat-o la rang de piesa cult, Audrey Hepburn a facut din ea una dintre cele mai stilate outfituri si, chiar daca au trecut cateva decenii, ea tot se regaseste pe podiumurile de moda in zeci de reinterpretari.

3. Fusta care inspira senzualitate si feminitate

O fusta „creion” este, in mod cert, o alta piesa de baza in garderoba unei femei elegante. Ea pune in valoare orice tip de silueta si confera corpului acea forma de clepsidra la care toate aspiram. Trebuie sa recunoastem ca este si una dintre cele mai senzuale si mai feminine alegeri. Este imposibil sa nu te simti sexi si plina de incredere atunci cand porti fusta conica.

4. Cu o astfel de pereche de pantaloni poti iesi oricand din incurcatura

Un alt must have dintr-o garderoba stilata este o pereche de pantaloni office, de culoare neagra. Pot fi purtati atat la birou, cat si in cadrul unor evenimente formale. Combina-i cu o camasa feminina si cu o pereche de pantofi cu toc inalt si vei obtine un outfit in tendinte mereu.

5. Pantofii de o frumusete eterna, pe care orice femeie trebuie sa-i detina

Ajungem in zona accesoriilor si nu putem sa nu mentionam pantofii care pun in valoarea orice femeie si orice outfit – stiletto. O pereche de culoare neagra poate fi purtata la orice vestimentatie – de l o rochie eleganta pana la o pereche de jeansi casual. In fiecare an, pantofi stiletto se reintorc intr-o noua interpretare, dar mereu cu acel aer de putere si de mister.

Dupa cate vezi, simplitatea ramane regula suprema a stilului. In plus, hainele de mai sus te pot scoate din incurcatura in orice situatie si la orice eveniment ai participa, acesta fiind un motiv in plus pentru a le avea in dulap. Cate dintre ele iti lipsesc?

Sursa foto: Svitlana Sokolova/Shutterstock, Markevich Maria/Shutterstock