Unele haine si stiluri nu se demodeaza niciodata. O croiala bine facuta, un material de calitate si un model clasic sunt mereu in tendinte. Mai mult decat atat, aceste piese sunt si foarte practice, usor de purtat, de asortat si de potrivit pentru mai multe imprejurari, casual sau formale. In plus, hainele de mai jos pot fi purtate in orice anotimp, asa ca poti sa iti creezi o garderoba minimalista, cu lucruri de buna calitate.

1. Pantalonii care nu se demodeaza niciodata, sunt potriviti la orice eveniment si avantajeaza orice silueta

Daca ar fi sa intrebi o femeie ce piesa din dulap ii este cu adevarat salvatoare in orice imprejurare, cu siguranta va da ca exemplu dintr-o suflare clasicii jeansi. Probabil ai deja in dulap, insa orice femeie stie ca niciodata nu sunt de ajuns. Desigur, cand te uiti printre acesti blugi de dama e si aproape imposibil sa te abtii, mai ales ca stii deja ca ii vei purta ani de zile.

Nu ies niciodata din trenduri si sunt pantalonii pe care ii poti purta cu orice timp de incaltaminte – ghete si cizme iarna, sandale si balerini vara - dar si cu orice tip de bluza, de la clasicul tricou sport pana la camasi office. Cu un aer cool, reinventati de sute de ori de-a lungul istoriei lor, sunt cei mai versatili, practici si comozi pantaloni pe care ii poti purta, indiferent de model.

2. Camasa masculina care intoarce toate privirile barbatilor

Oricare dintre noi stie ca barbatii apreciaza o tinuta mai sumara, insa, in mod paradoxal, sunt atrasi ca un magnet si de o femeie care poarta o camasa alba cu o croiala masculina. Sa fie, oare, din cauza ca isi imagineaza femeia respectiva purtand propria lor camasa? Indiferent care este motivul, insa, cert este ca este o piesa clasica, nemuritoare pur si simplu si in care orice femeie arata extrem de bine.

O camasa simpla, alba, poate fi purtata in orice imprejurare. Asociaz-o cu un cardigan iarna, cand mergi la film cu fetele si cu un sacou in orice anotimp, atunci cand mergi la birou.

3. Rochia pentru care trebuie sa-i multumim legendarei Coco Chanel

Pana ca faimoasa Coco Chanel sa inceapa sa poarte clasica rochie neagra, aceasta tinuta era considerata una dedicata exclusiv inmormantarilor. Noua decenii mai tarziu, rochia neagra, simpla, este o alegere clasica, cu care pur si simplu nu poti da gres.

Asa arata varianta de little black dress propusa de Coco Chanel in 1926, insa azi vedem rochia neagra in sute de variante. Indiferent de modelul ales, insa, cert este ca o poti purta oricand. Niciodata nu poti fi considerata demodata sau imbracata inadecvat atunci cand porti o rochie neagra.

4. Sacoul negru, cel care te scoate din incurcatura indiferent de imprejurare

O alta piesa care nu se demodeaza niciodata, este practica si pe care o poti purta tot anul este sacoul negru. Poti alege o croiala feminina, cambrata, sau un masculina, dreapta. Indiferent, insa, de optiunea ta, cert este ca un sacou negru (de buna calitate, desigur) poate fi imbracat ani la rand, pentru ca nu iese din tendinte niciodata. Moda a devenit mai permisiva in ultimii ani, asa ca il poti purta inclusiv cu o helanca sau cu o pereche de jeansi sport, nu doar cu o pereche de pantaloni office si cu o camasa.

Tu ai aceste patru piese in garderoba? Ce ai mai adauga la lista de haine care nu se demodeaza, pot fi purtate oricand si avantajeaza pe oricine?

Sursa foto: SunKids/Shutterstock, MaxFrost/Shutterstock