Rochii tricotate pentru tinute WOW

Unul dintre motivele pentru care eu iubesc iarna: prezenta tricotajelor in tinute. Si mai ales, prezenta layerelor cu piese tricotate. Ei bine, in iarna aceasta, exista multe articole vestimentare tricotate: pulovere maxi, cardigane lungi, oversize, helanci pe gat, jumpere, si bineinteles, rochiile din tricot.

Pentru ca, dragi iubitoare de moda si de iarna, ce-ar fi iarna fara tricotaje? Ce-ar fi piesele de knitwear al sezonului rece, fara rochiile tricotate? Raspunsul: sigur ar fi mai triste, mai banale, mai monotone, mai… fara acel ceva!

Ca in fiecare iarna, trendurile in materie de tricotaje se schimba. Se poarta patternul gros, tricotat amplu, cu ochiuri si impletituri mari, dar se poarta si tricotajele aproape fine, fluide, ce curg in straturi suprapuse.

Si da, se poarta rochiile tricotate ca piesa dominanta, ca piesa-statement a tinutei. Iata de ce:

• Se poarta rochia tricotata military style. Scurta sau midi, cu epoleti sau rupturi, cu mici drapaje sau slituri, rochia army, kaki, cu nervuri puternice, e purtata cu stiletto sau cu boots in stil urban.

Rochie Vero Moda: 84,90 lei

Pulover oversized: 372 lei

• Se poarta si rochia maxi din tricot stralucitor, de tip lurex, pentru un look inspirat de anii ’80. Deci, daca iti place glitterul, alege o rochie tricotata in acest stil si poart-o cu cizme lungi, peste genunchi si bijuterii mari.

Rochie: 348 lei

• Tricotajele fine se intalnesc cu falduri diafane de satin si voal in rochii lungi, elegante de seara.

Rochie: 229,90 lei

• Daca alegi mereu piese indraznete, daca esti indragostita de rochiile casual cu “acel ceva”, daca decupajele bine plasate ti se par cele mai sexy, afla ca rochia tricotata, cu tipar deconstruit, cu decupaje si reimbinari este in trend! Cu cizme sau bocanci, tu alegi!

Rochie: 109,90 lei

Rochie: 204 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com