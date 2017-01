Se poarta rucsacurile si gentile tip sac in 2017

Ce ar putea sa se potriveasca mai bine unei femei practice daca nu un rucsac elegant si incapator?!

Sunt genul de persoana care se ataseaza foarte repede. Si de oameni, dar si de haine si obiecte. Daca in privinta oamenilor incerc sa imi pun frau, cand vine vorba de haine si de obiecte nu am nicio retinere. Da, sunt genul ala care atunci cand isi cumpara o pereche de blugi sau o pereche de adiasi ii poarta cinci zile din sapte. Call me crazy, dar nu ma mai pot schimba.

Acelasi lucru mi s-a intamplat si in vara lui 2016, cand sora mi-a imprumutat un rucsac pe care si-l cumparase din America. “Il tine o saptamana si ti-l dau”, i-am spus eu. Da? Ei bine, suntem in luna ianuarie si nici acum nu ma lasa inima sa i-l returnez. Mai ales acum, ca imi permite sa imi tin mainile in buzunar pe ger.

Nu este nici mare, dar nici prea mic (perfect pentru ceea ce car eu de obicei dupa mine), este rosu, dintr-un material usor impermeabil. A fost dragoste la prima vedere si inca sta aprinsa flacara.

Intentionez sa imi cumpar si eu unul. Am vazut atatea modele superbe care mi-au furat inima, incat am inceput sa imi indrept rapid atentia spre altceva atunci cand dau ochii cu ele.

Rucsac bej: 169 lei; Rucsac minimal: 109 lei

Rucsac cu compartiment pentru umbrela: 489 lei; Rucsac texturat: 249 lei

Pana de curand am spus hotarat ca vreau un rucsac din piele. Este elegant si pot sa il iau cu mine si cand port adidasi si cizme in picioare, dar si cand am un outfit elegant. Plus ca sunt mai rezistente daca ma prinde ploaia sau ninsoarea pe drum.

Intr-o zi, insa, pe cand asteptam metroul, 5 minute nu mi-am putut lua privirea de la rucsacul cu flori al unei tipe. Ma uitam... si ma uitam... si incepuse sa se creeze in mintea mea o intreaga poveste.

Rucsac cu pasari: 115 lei; Rucsac cu pestisori: 115 lei

Rucsac albastru: 115 lei; Rucsac cu animale: 115 lei

Ma atragea atat de tare rucsacul acela incat imi imaginam cum arata camera ei, ce blog-uri urmareste, ce carti citeste... ce fel de om este.

Si in ziua de astazi regret ca nu am avut curaj sa o intreb de unde l-a cumparat, dar am avut noroc sa gasesc modele asemanatoare pe magazinele online. Yupppi!

Sursa Foto Front Page: pexels.com