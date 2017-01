Bustierele - o alternativa mai comoda la sutiene

Stii vorba aia: “Acasa este locul unde se da sutienul jos”? Si asta pentru ca sutienele sunt in cele mai multe cazuri incomode si abia astepti momentul sa renunti la el.

Ca sa ne simtim confortabil, tot mai multe dintre noi renunta in ziua de azi la sutien. Ca sa se simta si confortabil, dar si bine in pielea lor, altele dintre noi aleg sa poarte bustiera.

Presupun ca stii: este tot un sutien, dar fara cupe, fara sarme si fara push-up. Le intalnim cel mai des in salile de fitness, la orele de sport sau prin parc la alergat. Acum se gasesc si sub outfit-urile noastre de zi cu zi.

Bustiera Nike: 139,90 lei; Bustiera Adidas: 129,90 lei; Bustiera 4F: 79,90 lei

Ce-mi mai place la bustiere este ca se pot purta cu maieuri decupate in parti.

Bustiera plus maieu decupat, plus boyfriend jens, plus tenisi si ai obtinut un outfit super cool si lejer.

Bustiera plus maieu decupat, plus skinny jeans, plus platforme inalte, plus palarie si te mandresti cu un look super sexy care-ti ofera un plus de incredere.

Bustiera camuflaj: 99 lei; Bustiera sutien: 209 lei; Bustiera multicolora: 229 lei

Bustierele, dragele de ele, sunt si ele pentru toate gusturile.

Le gasim in toate culorile posibile, din aproape toate materialele (elastic, bumbac, dantela... chiar, mie mi-ar placea una din catifea!), simple sau cu imprimeuri, sunt atat modele elegante, cat si sport, cu bretele subtiri, groase sau fara... ce sa mai zic, ai toate motivele sa primesti in garderoba ta cateva.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com