Hainele pe care le porti spun foarte multe despre tine si este absolut firesc sa vrei sa le pastrezi ca noi, mai ales pe cele in care ai investit mai mult sau cele care iti plac in mod special. Pentru a-si mentine aspectul, trebuie sa urmezi cateva reguli de ingrijire. Iata ce ai de facut:

1. Calcatul, principalul inamic al tesaturilor. Ce trebuie neaparat sa faci pentru a le proteja

Probabil stiai deja ca fierul de calcat duce la degradarea tesaturilor, insa este imposibil de evitat. Nu poti renunta la calcarea hainelor, dar poti sa te asiguri ca ea nu iti va afecta obiectele de imbracaminte. In primul rand ai nevoie de un fier de calcat performant, care sa netezeasca materialul de la prima trecere, fara sa fie nevoie sa insisti.

Un alt aspect foarte important este suportul pe care calci. Daci folosesti o astfel de masa de calcat vei vedea ca este suficient sa treci o singura data cu fierul peste camasa ta preferata, pentru ca ea sa fie perfect calcata. Mai mult decat atat, dupa cum vezi, masa respectiva are si suport special pentru umeri, astfel incat sa calci o camasa in timp record, pentru ca nu mai trebuie sa o rearanjezi pe masa si sa treci de nenumarate ori cu fierul incins peste ea. Termini repede calcatul, iar hainele nu sufera din cauza fierului.

2. Grija sporita la temperatura. Cum trebuie sa fie apa

Hainele sunt afectate si de spalari repetate, mai ales in cazul in care temperatura este foarte ridicata. Se spune ca apa la o temperatura foaret ridicata ucide microbii si scoate petele cu adevarat, insa in realitate bluzele, pantalonii si camasile pe care le porti nu au nevoie de o curatare atat de intensa.

Este chiar recomandat ca spalarea hainelor sa fie facuta cu apa rece, in felul acesta tesatura va suferi cel mai putin. Spalarea la maximum 30 de grade este suficient de puternica pentru garderoba ta, pastreaza temperaturile inalte pentru prosoape si lenjerie. Nu uita sa te uiti si la instructiunile de spalare inscriptionate pe eticheta hainelor, acolo gasesti conditiile ideale de spalare, scriu cei de la Bustle.com.

3. Foloseste detergent special pentru rufe albe/colorate si negre

Data viitoare cand cumperi detergent, nu te rezuma la unul pudra pentru toate culorile, ci alege trei versiuni pentru rufe albe, colorate si negre. Diferenta se va vedea in mod special la cele negre, la care pierderea culorii se vede cel mai bine. Rochia ta neagra, jeansii negri conici si sacoul tau cambrat nu-si vor mai pierde intensitatea culorii dupa cateva spalari, daca ai grija sa folosesti detergentul potrivit.

4. Nu supraincarca masina de spalat rufe, nu spala mai multe culori si nu spala doar la numarul maxim de rotatii

Spala rufe in functie de culori si nu incarca prea mult cuva masinii. In felul acesta hainele nu se vor sifona la fel de rau si vor fi spalate mai bine. Mai mult decat atat, daca poti regla numarul de rotatii, este de preferat sa-l mentii la 800 – 900, chiar daca asta va insemna o uscare mai greoaie. In timp, aceste doua principii vor da roade din plin pentru ca hainele se vor pastra ca noi.

5. Un plus de atentie la depozitare

Umerasele capitonate sunt de obicei mai scumpe decat cele de plastic sau din metal, insa iti vor pastra hainele intr-o conditie mult mai buna. Daca nu iti schimbi aceste umerase, ele vor lasa urme inestetice la nivelul umerilor si vor face ca hainele tale preferate sa ramana nepurtate din cauza asta.

Tu respecti aceste reguli? Care ti se pare cea mai importanta?

Sursa foto: Diana Indiana/Shutterstock, View Apart/Shutterstock