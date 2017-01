Rochiile cu motive puternice - cum sa le porti

Rochiile acestui sezon sunt atat de variate ca ar merita un poem! Ei, nu tocmai un poem vrem noi sa le inchinam, ci vrem sa iti povestim despre modelele cele mai chic!

Se poarta rochiile plisate, se poarta cele tricotate. Modelele din stofe, modelele din matase, voal si satin.

Se poarta rochiile scurte, midi si maxi. Si se poarta ca in fiecare sezon, rochiile cu imprimeu.

Iar astazi am ales cele mai HOT trei imprimeuri pe care sa le porti in aceasta iarna, si nu asa oricum, ci la rochie!

Da, in iarna aceasta te facem indrazneata, pentru ca iti facem recomandari de rochii cu atitudine, de piese statement si mai ales, te sfatuim si cum sa le imbini cu accesorii, incaltaminte si bijuterii, asa incat sa fii mereu la moda. Iata, deci, cele mai cool trei rochii cu imprimeu + cu ce sa le asortezi pentru un efect wow:

1. Printul floral acompaniat de patternul floral, de motivele florale aplicate si de broderiile florale. Daca as zice in engleza as zice “ The Flowerer, the better”. Dar o sa zic in romana: cu cat sunt mai multe aglomerari de flori, cu cat sunt mai multe buchete, cu atat mai bine!

Inspira-te de la Fendi si poarta rochia cu prin floral, acompaniata de voaluri, piele si texturi metalice sau de la Etro si combina o rochie maxi cu print vegetal cu o jacheta din piele, tip Biker.

Rochie: 599 lei; Geaca: 229,99 lei; Bratara: 359,90 lei

2. De la floral, sarim la patternul cu carouri. Textura cadrilata de tip tartan este des intalnita in iarna aceasta. Am gasit carouri mici la Victoria Beckham, in rochii sexy, cu decupaje si textura cadrilata in rochii aproape “aspre”, sobre, la Balenciaga.

Asadar, alege o rochie midi in carouri, poart-o cu cizme lacuite, lungi, o geanta tip valiza si o bratara masiva si look-ul tau va fi tres-cool!

Rochie: 379 lei; Geanta: 839 lei; Cizme: 194,99 lei

3. Printul geometric-abstract este un alt motiv pentru care sa alegi o piesa dominanta cu imprimeu puternic. Combinatia gasita la Emilio Pucci este perfecta indiferent de silueta. Alege o rochie midi, fluida, cu print abstract. Combin-o cu un pulover sau cardigan oversize, tot cu motive geometrice ori etnice si cu ghete flats de inspiratie androgina! Combinatii multi-print am gasit si la Louis Vuitton sau Vetements.

Rochie: 229,90 lei; Cardigan: 225 lei; Botine: 439,90 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com