Jacheta Bomber - cum s-o porti in aceasta iarna

Nici nu mai stim al catelea sezon este de cand jacheta Bomber a cucerit catwalk-urile si n-a mai plecat din trenduri. Important este ca reuseste cu fiecare sezon sa se reinventeze si sa devina piesa-statement intr-un outfit, piesa centrala, in jurul careia “leviteaza” celelalte articole vestimentare si accesorii.

Si pentru ca suntem fete chic, aici la Kudika Shopping, am cautat pentru tine cele mai cool referinte urban-chic printre tendintele de moda de toamna/iarna 2017 si mai ales, cele mai accesibile piese de imbracaminte, genti, incaltaminte si accesorii ce pot completa cu succes o jacheta Bomber!

Creatorii de moda au propus pentru toamna/iarna 2017 jacheta Bomber departe de liniile ei clasice. S-a vazut in defilari jacheta Bomber supradimensionata, modelul din piele sau catifea (in orice caz dintr-o textura WOW) dar si croiala traditionala. Asa ca:

1. Poti purta jacheta Bomber sporty-sexy, cu o rochie sport sau un hanorac XXL, leggings si cizme lungi over-knee.

Jacheta Next: 215 lei

2. Rihanna a propus pentru Puma o jacheta Bomber maxi. Poart-o cu ghete sport si o rochie minimal. Daca gasesti totul in alb-negru, esti IN!

Jacheta Jacqueline de Yong: 139,90 lei

3. O alta varianta propusa pentru aceasta iarna si-a gasit inspiratia in saloanele auto. Deci, poti purta jacheta Bomber cu o salopeta sau un overall si stiletto cu linii de mecanic auto trendy. Serios! Daca nu ne crezi, vezi colectia Wanda Nylon!

Jacheta Dorohy Perkins: 160,99 lei

4. Tot All Black, cu usoara tenta punk-rock de data aceasta a prezentat si Anthony Vaccarello. Deci Bomber Jacket e in trend si cu o little black dress, botine negre si ceva bijuterii au aplicatii grunge.

Jacheta LYDC: 224,99 lei

5. Poti purta jacheta Bomber si intr-un mix Boho pretios – cu printuri florale, accesorii retro, ciorapi colorari, tricotaje in tonuri intense, platforme si cercei masivi, ca la Gucci.

Jacheta Haily's: 99,99 lei

6. S-au propus si jachete Bomber din texturi sexy precum pielea (cu rochii flu-flu, mici accente stralucitoare si ghete indraznete) sau catifeaua (completata de ceva carouri si fuste maxi) ori blana (cu fuste plisate, de lungime midi, denim si ghete accesorizate).

Jacheta Missguided: 169,90 lei; Jacheta Diesel: 1499 lei; Jacheta Cheap&Chic: 269

Sursa Foto Front Page: unsplash.com