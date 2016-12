Paltoane in oferta de sarbatori a magazinelor

Pentru un outfit elegant de iarna, combina o rochie din material calduros cu o pereche de cizme inalte, dres gros si palton in clos.

Paltoanele sunt la mare cautare in acest sezon, iar magazinele online tin cont de dorintele noastre si ne rasfata cu oferte incurajatoare la absolut toate modelele.

Gasim paltoane lungi si scurte, paltoane din lana si cu interior calduros, paltoane cu guler inalt si gluga, simple sau cu broderie. Paltoane care se potrivesc de minune cu rochii elegante si botine sau paltoane drepte adecvate stilului casual.

Tot ce trebuie sa stii atunci cand faci cumparaturi online este ca atunci cand selectezi marimea ar fi bine sa te masori cu un metru de croitorie si sa te asiguri ca masurile corespund. In rest… nu vei intampina alte probleme.

Palton lung: 369 lei; Palton multicolor: 500 lei; Palton maro: 279,90 lei

Cand vine vorba de paltoane, eu le caut pe cele cu buzunare si cu gluga. Din pacate, oricate magazine am luat la pas, nu am gasit modelul de care sa ma indragostesc la prima vedere.

In schimb, am gasit nu unul, ci cel putin cinci in stocul magazinelor online. Mi-au atras atentia cele in clos, pe care ma vad purtandu-le cu o rochie scurta si la care adaug prima mea gentuta eleganta din colectie, de care sunt fascinata si caut sa o port cat mai des. Ca si culoare, au iesit in evidenta cele rosii si verzi.

Palton cu cordon: 359 lei; Palton cu broderie: 339,50 lei

In comparatie cu o geaca, paltonul are puterea sa te faca sa te simti femeie, iti ofera eleganta si delicatete.

Spre fericirea mea, pot purta paltonul si intr-o combinatie casual. Palton drept, blugi skinny, bocanci Timberland, pulover oversized si caciula. Outfit ce merge direct la inima mea, oricat de tare s-ar supara partea din mine care isi doreste sa ma imbrac adecvat varstei de 30 de ani si meseriei pe care o am.

Eu m-am hotarat: o sa profit de reducerile de sarbatori si o sa imi fac cadou de Craciun un palton pe placul inimii mele.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com