Ce bijuterii purtam la tinuta de sarbatori

“Diamonds are a girl’s best friend” este cea mai des intalnita vorba legata de bijuterii, dar eu as spune ca bijuteriile in general sunt cele mai bune prietene ale unei femei, nu doar diamantele.

O bijuterie placuta la vedere nu conteaza din ce material este confectionata atata timp cat celei care o poarta ii place. Perle, cristale, alte pietre pretioase, aur, argint, platina… toate astea te vor face sa scoti din buzunar o suma maricica de bani, dar obisnuiesc sa merg pe principul ca “macar o data in viata” meritam un astfel de rasfat. Eu nu port bijuterii de obicei, pentru ca stilul vestimentar de zi cu zi nu prea mi-o cere. Am un lantisor de argint cu o cruce sfintita pe care il port si de care ma simt foarte atasata, in schimb, imi plac inelele din argint, dar mai repede mi-as tatua unul. Imi plac cerceii, insa prefer sa ii port la o tinuta eleganta, atunci cand ma simt o adevarata lady. Cercei cu perle: 338 lei; Cercei cadelabru: 211 lei Totusi, cand sunt invitata la un eveniment important sau cand petrec sarbatorile in familie, nu imi simt completa tinuta fara o bratara finuta sau o pereche de cercei micuti si stralucitori. Macar atunci sa profit de moment si sa ma simt deosebita. Recunosc ca rochia Revelion nu ar avea acelasi farmec daca nu i-as adauga un colier frumos, iar buclele lejere nu m-ar arata la fel de angelica in ziua de Craciun daca nu as purta si o pereche de cercei cu pietre stralucitoare. Colier cu pietre: 79 lei; Colier cu lantisoare: 43,90 lei Ca sa mai reduc din decolteul generos al unei rochii, aleg intotdeauna un colier lung, eventual si format din mai multe lanturi. La o rochie cu umerii goi sau una simpla, la baza gatului sau cu guler scurt, mulat pe gat, adaug un colier impunator care sparge monotonia. La acelasi tip de rochie, renunt la colier si imi pun o pereche de cercei candelabru, mari, de efect. Bratara cu cristale: 186 lei; Bratara multipla: 74,90 lei Cat despre bratari… bratarile mi s-au parut intotdeauna foarte gingase si feminine. Imi plac extremele: acele bratari subtiri, cu mici pietricele, si bratarile multiple, care acopera mai mult din mana. Sursa Foto Front Page: pixabay.com