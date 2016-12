Ce accesorii de iarna purtam sezonul acesta

Fular tricotat versus Fular din blana

Fularul este din ce in ce mai cautat atat in randul femeilor, cat si in randul barbatilor. Preferatele tuturor sunt fularele tricotate, lungi si foarte groase. Sunt chic si, garantat, te ajuta sa treci peste iarna rece fara dureri in gat.

Pentru doamnele si domnisoarele cochete, recomand “fularul”/gulerul din blana, care se poate atasa la orice palton imblanit.

Fular tricotat: 75 lei; Fular din blana: 85 lei