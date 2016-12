Rochia tip-furou - cum s-o porti in iarna aceasta

Underwear as outerwear ramane in trenduri. Altfel spus piesele si detaliile inspirate de lenjeria intima aduse in tinutele de zi cu zi smart-casual sunt la moda… in continuare.

Spun in continuare pentru ca imbracamintea inspirata de lenjerie este prezenta sub diverse forme pe catwalk aproape in fiecare sezon. Topuri tip bustiera, insertii din dantela la rochii office. Tulle bogat sau voaluri transparente ce amintesc de piesele tip neglijeu. Sorturi sau pantaloni scurti ce pornesc de la boxerii retro, cu talie inalta. Corsete purtate casual, la camasa, chiar in outfituri office.

Si nu in ultimul rand, in acest sezon, rochia tip furou, ce este un adevarat must-have.

Rochie: 99,90 lei

In cele mai multe prezentari este neagra. Este prin definitie sexy. Are aspect satinat si este midi, sau pana la genunchi. E lejera, croita pe corp, fara a fi mulata, ci doar subliniaza silueta. Este de cele mai multe ori minimal, fara artificii de croiala, cel mult are slit. Poate avea insertii din dantela sau din piele. Si neaparat este purtata ca piesa componenta a unei tinute casual, senzuala, sexy, fara a fi vulgara. Iata cum sa obtii acest look hot in aceasta iarna:

• Combin-o cu un cardigan amplu, pufos, cu tricotajul gros.

Cardigan: 266,87 lei

• Adauga o pereche de cizme sau ghete tip bocanci, in stilul military.

Bocanci: 629,90 lei

• Alege ciorapi grosi, mati – se poarta si modelele cu pattern interesant.

Dres: 45 lei

• Adauga siraguri multiple de coliere – poti mixa un choker, cu lanturi si siraguri de perle.

Colier vintage: 49,99 lei; Colier: 99 lei; Choker: 69,30 lei

• Alege o jacheta pana in talie. Un model Biker, Aviator sau Bomber se potriveste de minune.

Jacheta: 142,50 lei

• In ceea ce priveste geanta, un model de umar cu franjuri, catarame, lanturi, textura cu aspect patinat, sau alte artificii in trendurile sezonului este exact ceea ce trebuie.

Poseta: 395 lei

Sursa Foto Front Page: unsplash.com