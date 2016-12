Transparente sexy indiferent de ocazie

Transparentele sunt cu siguranta un element atragator intr-o tinuta. Dantela poate aduce un strop de sexualitate chiar si celei mai sobre rochii office. Voalul sau tulle-ul inserate acolo unde trebuie intr-o tinuta sport ori casual, pot aduce un strop de mister si senzualitate.

Pentru ca da, draga mea, texturile transparente nu mai sunt prezente doar in lenjeria intima si la rochiile de seara ori in tinutele de ocazie. Dantela, voalul, tulle-ul, impreuna cu decupajele sexy pot aparea (cu suuces) si in camasile business ori office, si in bluzele smart-casual, si in topurile sporty-chic, si la pantaloni, jeans, helanci, tricotaje, ba chiar si la accesorii si bijuterii. Iata cum:

1. Camasa cu insertii din dantela spune ca esti o tipa business-chic. Esti pusa pe treaba dar esti si feminina. Esti sefa la birou si sefa tendintelor.

Camasa - 319,20 lei

2. Bluza cu voal sau din voal poate fi purtata la birou sau la o intalnire de afaceri, alaturi de pantaloni la dunga si blazer cu guler si rever.

Camasa: 82,99 lei

3. Rochia cu insertii din voal pe ici, pe colo poate deveni piesa centrala a unei tinute casual, cu tenta punk-rock-grunge, alaturi de bocanci si jacheta din piele.

Rochie: 179,90 lei

4. Fusta din tulle tip tutu poate fi casual cu cizme sau bocanci dar poate fi si sport, impreuna cu un sweater si ghete masculine.

Fusta: 199,99 lei

5. Mergi la un cocktail sau la o intalnire? Ce e mai frumos decat o rochie din (sau cu dantela ori voal)?

Alege un ton departe de clasicul negru, pentru a te indeparta de impresia sexy de underwear lace.

Rochie din dantela: 119 lei

6. Sa nu uitam de transparentele la tinutele de ocazie – rochia din dantela ramane piesa de rezistenta si este o idee minunata pentru seara de Craciun sau pentru noaptea de Revelion.

Rochie neagra: 339 lei

7. O fusta cu voal sau tulle, alaturi de un T-shirt sau un top poate fi perfecta pentru o noapte in club.

Fusta neagra: 175 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com