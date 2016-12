Genti + cizme - 4 combinatii asortate pentru iarna aceasta

Fiecare zi debuteaza cu intrebarea “Cu ce ma imbrac azi?” Da. O stim bine, e refrenul dinainte de a pleca la job. Si cu siguranta, urmatoarea este “Ce geanta sa port cu incaltamintea?”.

Trendurile din moda se schimba. Daca acum cativa ani nu se concepea o asortare altfel decat ton in ton cand vine vorba de genti si cizme, designerii propun combinatii din ce in ce mai eclectice si surprinzatoare a hainelor si accesoriilor.

Asa ca, iata cum s-au vazut “perechile” ideale de cizme si genti pentru femei, in aceasta iarna, la prezentarile de moda pentru toamna/iarna 2017, cu sugestii chic la cele mai bune preturi din magazinele online:

1. Geanta postas + cizmele cu sireturi, tip bocanci, cum am vazut la Prada – iata o combinatie extrem de curajoasa! Mai ales ca la Prada ele au completat catifeaua bogata si broderiile pretioase.

Cizme inalte: 139 lei; Poseta: 259,90 lei

2. Cizmele lungi, peste genunchi, inalte, cu tocul gros + geanta de mana mare, tip valiza – cum am vazut la Balenciaga. Poarta-le in combinatie cu fusta plisata midi si jacheta aviator. Iata un look casual foarte indraznet!

Cizme lacuite: 259,90 lei; Geanta alba: 1,199 lei

3. Cizme ce amintesc de cele de cauciuc + geanta mica de mana, eventual, rucsac – asa a propus Diesel intr-un mix urban-Goth, all black, cu mici accente metalice.

Cizme de ploaie: 319 lei; Geanta de mana: 228,66 lei

4. Cizme sexy cu botul ascutit + plic supradimensionat, mai degraba borseta de mana – cum am vazut la Philip Lim, intr-un mix casual, relaxat de inspiratie androgina ce poate fi la fel de bine varianta perfecta de purtat la birou.

Cizme cu toc subtire: 339 lei; Geanta pliabila: 119,99 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com