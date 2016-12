Ce pastrezi din vechea garderoba pentru la primavara

Desi nu pare, iarna va trece repede. Sarbatorile trec cu febra cumparaturilor si-apoi cu vacanta. Luna ianuarie trece si ea cu atentia la buget, dupa “bang-ul” lunii decembrie. In februarie continui iesirile la munte si sa nu uitam de Valentine’s Day! Si gata, e primavara deja! Sigur, aici, pe monitor!

Pentru ca suntem fete constiincioase, ne gandim putin in avans la garderoba de primavara. E adevarat ca fiece sezon vine cu noi si noi schimbari si reinterpretari ale trendurilor anterioare. E adevarat si ca exista piese vestimentare “perene”, clasice, ce dainuie de-a lungul timpului. Dar este adevarat si ca suntem fete destepte si chibzuite si stim ca exista articole ce raman piese cheie de la un sezon la altul.

In cazul in care le ai deja in garderoba, numai bine, ramane buget de alte cumparaturi, dar citeste mai jos, sa vezo ce poti cumpara de pe-acum la preturi reduse si poti integra cu succes in tinutele de primavara/vara 2017.

1. Pantofii cu toc kitten sunt si raman la loc de cinste. Sunt o varianta confortabila si eleganta pentru orice femeie la orice varsta.

Cumpara-ti o pereche neagra sau nude, in tonuri maro sau intr-o culoare electrica si poart-o la primavara cu fuste ample, midi si pulovere XXL.

Pantofi rosii: 438 lei

2. Apropo de fuste midi, primavara pastreaza acest look ladylike, extrem de confortabil si cuminte intr-un fel sexy: fustele cu lungime medie isi continua periplul printre trenduri. Cu atat mai mult fustele asimetrice, cu taieturi oblice.

Poarta-le cu flats – sandale, mocasini sau botine.

Fusta: 229,99 lei

3. Gentile mici, micute de tot sunt mari in sezonul viitor.

Stiu ca nu s-a-nteles, dar dezvolt. Se poarta si la primavara gentile si posele de mana, de uamr sau postas, de dimensiuni mici. Ca sunt rotunde, ca sunt trapez, ca au barete din lant, ca au culori tari sau texturi reptila, tu decizi!

Geanta plic:155 lei

4. Te intrebai ce rochie porti la vara? Rochia de asta toamna, desigur! Rochiile midi cu volane la tiv – fie ample, fie mici si incretite – raman la moda.

Poarta-le cu mocasini sau cu boots punk, nicidecum cu sandalute cu barete subtiri.

Rochie: 449 lei

5. Camasa deconstruita a carui tipar este recroita inca din toamna trecuta ramane in stilul primaverii si al verii 2017.

E purtata cu eternele fuste midi (zic sa ai cel putin 3 pentru la vara!).

Camasa: 599,90 lei

6. Texturile lucioase, metalice din iarna aceasta raman in stilul sezonului viitor.

La vara, ele se poarta disco, a la anii ’80, cu umeri mari, flori supradimensionate si colanti. Ce zici?

Rochie cu paiete: 449 lei

Sursa Foto Front Page: pexels.com