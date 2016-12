Sosete calduroase pentru zile geroase

Sosete haioase

Pentru copilul din noi, avem sosete extrem de pufoase si de calduroase cu personaje.

Cel mai probabil nu o sa ne incapa piciorul in ghete daca alegem sa purtam un astfel de model, asa ca pastram acest model pentru o petrecere in pijamale sau pentru a ne tine de cald in timp ce ne savuram cafeaua in bucataria si gresia este inca rece.

Asadar, ce spui de o pereche de sosete dragalase cu model de ren, vulpita sau catelus?

Sosete elan: 35 lei; Sosete caine: 35 lei; Sosete vulpita: 35 lei