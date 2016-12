Paltonul-halat in 3 combinatii chic ale iernii

Daca ar fi dupa mine, toata ziua s-ar derula desigur cu task-urile ei, insa cu mine in pijamale si halatul meu pufffffoooos si comod. Halatul meu lejer in care arat si ma simt minunat. Probabil la asta s-au gandit si marii creatori de moda cand au propus paltonul-halat in vestimentatia de zi cu zi. Aparut in toamna anului 2015, paltonul-halat continua sa fie reinventat si purtat pe catwalk si de vedete si in toamna/iarna 2017. Asa ca, il vom purta si noi!

Iata deci: am adunat cateva modele de palton-halat – confortabile, lejere, feminine, sexy si business – pe care tu, femeia moderna, sa le porti cu placere atat peste tinutele office, cat si peste cele casual sau de seara. Si, inspirata de look-urile propuse pe runway, am alcatuit cateva tinute + cateva sfaturi de stil, cum sa sa le porti: 1. Delpozo a propus variante maxi, ce amintesc aproape de kimono-uri, cu pantofi de inspiratie masculina si accesorii florale. Poate fi o optiune Boho-chic de purtat casua, daca esti o experimentalista (cu atitudine) in ale modei. Palton: 249,99 lei; Pantofi: 460 lei; Curea: 174,99 lei 2. Victoria Beckham a propus variante maxi de mantouri ce amintesc de halate prin gulere, mansete groase si buzunarele mari. Le-a combinat cu pantaloni stramti si botine cu varf ascutit. Cu o camasa, un pulover sau o bluza eleganta, o astfel de combinatie poate fi office-chic, nu crezi? Palton: 339,90 lei; Pantaloni: 229,99 lei; Botine: 89 lei 3. Lanvin a ales o varianta pretioasa de palton-halat din blana scurta, in tonuri de vernil si marouri, cu guler din blana cu fir lung, cordon din piele, totul asortat cu bijuterii opulente – cercei si colier, cu geanta de mana in ton si botine pana la glezna, cu sireturi, intr-un 80s style actualizat, glamour si aproape aristocratic. Ce zici de un astfel de outfit de seara? Palton de blana: 789 lei; Geanta: 569 lei; Botine inalte: 269,90 lei Sursa Foto Front Page: pexels.com