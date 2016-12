Modele de salopete versatile, de purtat la orice ocazie

Cu siguranta rochia este varianta cel mai usor de purtat si de asortat. Si la fel de bine este optiunea feminina cand vine vorba de tinuta ta casual, office sau de ocazie. Ei bine, noi vrem sa fim avangardiste. Putin. Si-n rest, mai degraba inteligente si practice. Cum? Iata cum!

Stii ca atunci cand porti fusta sau rochie ai ceva mai multe griji – ce postura ai, cum te apleci, cum te misti in sedinta, daca stai picior peste picior, cum sa nu iti ridice vreo pala de vant rochia, cum sa urci scarile asa incat sa… stii bine doar toate gandurile acestea. Asa ca, in locul versatilelor rochii, azi iti propunem piesa-statement a sezonului: salopeta!

Ei da, azi am adunat pentru tine modele versatile de salopete, modele atat de bine croite incat te vei simti bine si adecvat in ele, atat la birou, cat si daca esti in oras la o intalnire dar si la ocazii speciale, sau petreceri. Astazi am cautat cele mai chic modele de overall si cele mai versatile, asa incat tu sa cumperi si sa te imbraci inteligent.

1. Acest overall-ul cu maneci lungi, ce te duce cu gandul la “working girl”, desigur posh working girl, e ideal indiferent de ocazie.

Neaparat cu tocuri si doar o bratara masiva.

Salopeta cu maneci lungi: 159 lei

2. De inspiratie military, cu linii clasice, usor office, usor androgina, croita lejer, cu guler si rever si lungime pana la glezna, acest jumpsuit poate fi purtat office cu ghete sau botine, seara cu cercei mari si stiletto iar casual cu bocanci.

Salopeta kaki: 228,99 lei

3. O salopeta lejera, aporape sport, unde mai pui cu imprimeu!

Adauga-i un clutch-bijutierie si sandale fine, seara, ghete si geanta de mana la birou.

Salopeta: 249,90 lei

4. Acest gen de jumpsuit, cu topul sub forma de camasa este extrem de ofertant, fiind “panza” pe care sa asezi accesorii de efect – un choker seara, o cravata sau papion la birou, cercei masivi cu pietre in stil chic-casual.

Salopeta: 119 lei

5. Salopeta-halat, cu cordon e lejera, confortabila si senzuala. Poart-o cu incredere!

Salopeta gri:- 229,99 lei

6. Overal-ul acesta ce pare compus din doua piese este atat de puternic ca piesa de sine statatoare incat te mai sfatuiesc sa alegi accesorii in ton si atat.

Salopeta cu maneci transparente: 279 lei

7. Iata o salopeta despre care la prima vedere ai spune ca e office si atat! Mic decolteu in V, cambrata pe talie, pantaloni la dunga. Ei bine, da, poti s-o porti office cu pantofi cu varful ascutit sau seara, cu un colier dominant.

Salopeta office: 219 lei

8. Salopeta minimal este un inceput daca nu indraznesti sa alegi un model avangardist.

Nu dai gres cu accesorizarea ei si poti s-o porti si la job si casual, ba chiar cu tenta sporty sau la un eveniment special.

Salopeta cu spatele gol: 339 lei