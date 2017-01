Fulare supradimensionate pentru sezonul rece

Daca cat am fost mici am urat din rasputeri momentele in care parintii ne obligau sa purtam caciuli, manusi si fulare, acum ca am crescut vedem altfel lucrurile.

Fularele ne-au devenit bune prietene si, pe langa faptul ca ne protejeaza gatul cat e iarna de lunga, sunt si un accesoriu vestimentar care ne completeaza si da alt stil tinuteti noastre.

Preferatele tuturor raman fulare supradimensionate, pe care nu le purtam doar iarna, ci si toamna, in timp ce primavara optam pentru varianta supradimensionata a esarfelor. Chiar si barbatii iubesc fularele foarte mari, pe care le asorteaza la pulovere, camasi si paltoane.

Fular cu imprimeu: 59 lei; Fular Tom Tailor: 99,90 lei; Fular vernil: 69 lei

Pe magazinele online gasim aceste accesorii vestimentare in toate culorile, toate modelele si din diferite materiale calduroase. Ma refer la modele barbatesti (in carouri – stilul Burberry) pentru femei, modele cu inimioare, stelute, de sarbatoare si diverse embleme.