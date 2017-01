Ce coliere tip choker purtam la birou si cum le combinam

Nu stiu tu, dar eu as fi in stare sa asortez choker-ul si la tinuta de stat in casa. Dar pentru ca nu am sa fac asta, m-am interesat ce modele de chokere imi pun la dispozitie magazinele online, pe care sa le pot combina la tinutele office. Simt ca trebuie sa imi completez colectia.

Cat am fost mica nu am purtat acel celebru accesoriu de gat din plastic si impletit pe care il purtau toate fetele de varsta mea, insa odata cu trecerea anilor si cu revenirea in voga a choker-ului, m-am atasat tare de tot de el. Are capacitateade a transforma rapid o tinuta banala intr-una spectaculoasa, asa ca acum nu ma mai indispun atat de tare ca nu am cu ce sa ma imbrac atunci cand ies in oras. Insa astazi dedic aceste randuri chokerelor elegante, acele pe care le putem combina cu o camasa, un sacou sau o rochie office. Sunt chokerele pe care le purtam la birou fara sa depasim limita bunului simt. Choker cu fundita: 24,99 lei; Choker din dantela: 49,99 lei Daca ma intrebi pe mine, o tanara careia ii plac lucrurile simple pentru ca ii este teama sa nu dea rateuri din punct de vedere vestimentar, cele mai adecvate coliere tip choker pe care avem voie sa le purtam la locul de munca sunt cele aparent banale. O dunga simpla din catifea in jurul gatului, camasa alba, pantaloni drepti si suntem gata de prezentat in fata sefilor. Choker de piele: 47 lei Am gasit pe magazinele online si modelul de choker simplu cu fundita. Finut, elegant si serios, perfect pentru un outfit office. Daca alegi sa porti o rochie dreapta si simpla, poti asorta fara probleme un choker din dantela, iar daca combini fusta midi in clos cu o bluza ceva mai eleganta, adauga-i un choker multiplu (fie format din mai multe coliere, fie un singur snur lung care se rasuceste de mai multe ori pe gat). Choker siret: 78 lei; Choker auriu: 135 lei; Choker auriu: 78 lei Sursa Foto Front Page: pixabay.com