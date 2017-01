Paltoane groase pentru zile geroase

A sosit momentul sa te "inarmezi" cu cel mai calduros palton din cate exista. Urmeaza doua luni de iarna, cum ar spune meteorologii, mai geroase decat au fost pana acum.

Asa cum ne-am obisnuit de cativa ani, am petrecut Craciunul si Revelion ca si cum am fi fost luna mai si sarbatoream Pastele. Soarele inca ne zambeste, dar se anunta zile grele, cu temperaturi foarte scazute.

Asta inseamna ca, in cazul in care nu ai facut-o pana acum, trebuie sa scoti la vedere puloverele groase, ghetele imblanite, caciula, manusile si fularul, dar si cel mai calduros palton din cate ai avut. Nu e cazul sa ne jucam cu sanatatea noastra!

Palton mov prafuit: 550 lei; Palton gri din lana: 550 lei

Pentru mine, un palton gros inseamna sa fie din lana, daca se poate si cu interior din material calduros, dotat cu buzunare si o gluga care nu cade de pe cap la prima adiere de vant. Imi plac modelele drepte, pentru ca se potrivesc cel mai bine stilului meu casual.

Nu ma scoate nimeni din blugi si bocanci, chiar si adidasi atunci cand temperaturile blande de iarna imi permite acest lucru.

Palton cu gluga blana artificiala: 326,65 lei; Palton scurt cu gluga: 358,74 lei

Doar ca anul trecut mi-am imbogatit garderoba si cu cateva produse vestimentare ceva mai elegante + incaltaminte, iar in aceasta combinatie se potriveste de minune un palton in clos pana la genunchi. Vine un moment in viata oricarei femei in care trebuie sa renunte la comoditate si sa imbrace haine cu care nu este obisnuita, dar care ii pun in valoare feminitatea si eleganta.

Prin urmare, pe timp de iarna asortez un palton elegant cu guler din blana cu cizme inalte, dres gros, rochie si cea mai eleganta caciula din cate exista.

Palton cu gluga: 163,50 lei; Palton cu guler din blanita: 399 lei

Sunt curioasa sa aflu cum arata outfit-ul tau preferat pentru zilele exagerat de friguroase ale iernii.

Sursa Foto Front Page: unsplash.com