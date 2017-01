Din garderoba ta nu ar trebui sa lipseasca pantalonii office, indiferent daca stilul tau vestimentar este sport-casual sau preferi rochiile si fustele.

Pentru ca am tot repetat in materialele mele ca ar trebui sa renuntam la negrul de zi cu zi (oricat de bine ne-ar sta in el) si sa introducem in outfit-urile nostre culorile (cat mai vii, cat mai puternice), astazi iti prezint cateva perechi de pantaloni office in nuante calde.

Chiar daca nu ai in dulap modelul asta de pantaloni, sunt de parere ca ar trebui sa iti achizitionezi unul cat mai repede. Pentru ca pantalonii office nu sunt doar pentru femeile de afaceri, femeile care lucreaza in banci sau cele care au in fiecare zi intalniri cu domni la costum.

Pantalonii office sunt si pentru evenimente care cer o tinuta eleganta. Asortati cu pantofi stiletto si un top fara maneci, obtii un outfit pentru cununia civila, botezul nepotelului tau sau un cocktail party. Aici este chiar indicat sa optezi pentru nuante vii, pentru ca negrul ar fi mult prea formal.

Pantaloni roz prafuit: 183,99 lei; Pantaloni cu funda: 139,99 lei

Recunosc ca detin o singura pereche de pantaloni office pe care o port primavara/vara cu sandale sau tenisi. Intentionez sa imi mai achizitionez inca o pereche (roz prafuit) odata cu pantofii stiletto mult visiati. E anul meu asta, sunt pregatita sa imbratisez schimbarea!

De asemenea, am pus ochii si pe o pereche de un verde intens care merge de minune cu o camasa nude si pantofi din piele intoarsa, tot intr-o nuanta puternica (bleumarin).

Pantaloni vernil: 139,90 lei

Pentru ca se poarta nuantele nude, nu puteam sa inchei prezentare fara pantalonii office de un roz/bej pal asortati cu o camasa din material fin in aceleasi nuante si o cureluta neagra in sold.

Pantaloni nude: 108 lei

Tu cat de mult esti dispusa sa imbratisezi o schimbare si sa treci de la un stil vestimentar lejer la unul elegant?

Sursa Foto Front Page: pixabay.com