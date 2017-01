Cum porti catifeaua in tinutele de zi (office si casual)

Cand spui catifea spui pretios. Spui bogat. Spui somptuos. Spui eleganta. Spui sofisticat. Spui tinuta de seara. Cand spui catifea spui tinuta de ocazie, de party, de cocktail. Chiar asa, cand spui catifea, spui tinuta de seara? Ei bine, am analizat cu atentie trendurile in moda pentru toamna/iarna 2017 si catwalk-urile au spus alte povesti despre catifea!

A fost cu adevarat un Velvet Season veritabil. Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Nina Ricci, Fendi, Vêtements, Dries Van Noten, Ralph Lauren, Alberta Ferretti, Emporio Armani, Etro, Lanvin, Haider Ackermann sunt doar cateva nume de mari designeri si case de moda ce au propus catifeaua ca textura dominanta intr-o tinuta, pentru acest sezon. Si da, catifeaua s-a gasit si in tinute cu iz romantic, aproape Baroc, in linii pretioase, elegante, de seara. Dar s-a gasit si in outfit-uri de zi, ce pot fi adapate si purtate atat smart-casual cat si office sau business-style. Asadar, inspirandu-ne din colectiile acestui sezon, iata cum sa porti catifeaua in tinutele de zi cu zi:

1. Philosophi di Lorenzo Serafini propune un smart-casual feminin, elegant, cu mici detalii de scolarita, ceva accente Dark-Goth, putin masculin si note pretioase (de parca o textura precum catifeaua mai avea nevoie!) cu dantela.

Alege o rochie din catifea, cu lungime midi, croita evazat, cu maneci, eventual cu un decolteu adanc, in V.

Asorteaza-i o camasa sau o bluza din dantela alba, cu mansete cu volane, care sa se vada pe sub rochie. Prinde o curea in talie, innoada o esarfa ingusta (sau un cordon) neagra, sub forma de funda – in stil preppy – la gat.

Alege ghete de inspiratie androgina si, in ceea ce priveste bijuteriile, mai este loc doar ce cercei simpli cu perle.

Rochie de seara: 499 lei; Bluza din dantela: 143,49 lei; Curea: 39,90 lei

Accesoriu de gat: 197 lei; Botine: 719,55 lei; Cercei: 109,90 lei

Pentru stilul office, inspira-te de la Gucci. Alege o rochie tip-sarafan, din catifea. Completeaza look-ul cu o camasa alba cu manecile bufante.

Adauga ciorapi colorati (burgundy, de exemplu) si pantofi ori ghete cu bareta. Alege drept bijuterii un inel si cercei lungi.

Rochie: 179 lei; Camasa: 146, 24 lei; Dres rosu: 45 lei

Pantofi: 379,90 lei; Cercei: 29,99 lei; Inel auriu: 319 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com