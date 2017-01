Camasi cu imprimeuri si broderii simpatice

Reimprospateaza-ti garderoba cu camasi elegante, modele cu imprimeuri si broderii deosebite, pentru un aspect modern.

Camasa se numara printre acele articole vestimentare care te scot din incurcatura atunci cand esti pe fuga si nu stii in ce sa te imbraci. In functie de model, poti purta camasa la serviciu, la o intalnire romantica si chiar si atunci cand iesi cu prietenele in oras.

Pentru tinuta office, combina o camasa cu imprimeu floral brodat pe guler sau dantela brodata la incheieturi cu fusta creion sau pantaloni cu talie inalta si pantofi cu toc. Obtii astfel un outfit extrem de elegant si de feminin.

Camasa alba: 119,20 lei; Camasa cu dantela: 139 lei; Camasa cu logo-uri: 139 lei

Daca esti o persoana activa, adepta stilului casual/lejer, si nu ti se cere de la locul de munca sa te imbraci mereu la patru ace, cu camasa apretata, alege un model cu logo-uri funny aplicate in zona pieputului pe care il asortezi la blugi si pantofi sport.

Tot la stilul casual as incadra si camasile din material fin cu diverse imprimeuri din natura: frunze, flori, animale, insecte. Se potrivesc in combinatie cu pantaloni skinny, evazati, din piele sau boyfriend jeans si pantofi casual sau platforme.

Camasa cu musculite: 129,90 lei; Camasa cu casute: 64,90 lei

Camasa cu omuleti: 129,90 lei

Broderia si cusaturile care ne duc cu gandul la stilul traditional romanesc sunt la mare cautare in zilele noastre, atat cand vine vorba de articole pentru casa, cat si in vestimentatie. Prin urmare, o camasa cu broderie este un must have si ar trebui sa detii una fie ca esti sau nu fashionista.

Camasa cu flori brodate: 109 lei; Camasa cu broderie: 109 lei

Daca ma intrebi pe mine, o sa iti spun ca cel mai mult imi place sa port camasa in combinatie cu pantaloni si tenisi sau adidasi. Daca mi s-ar cere sa fiu si mai eleganta de atat, la pantaloni tot nu as renunta, in schimb as inlocui incaltamintea sport cu o pereche de pantofi stiletto, sandale sau platforme inalte. Asa stiu sigur ca m-as simti bine in pielea mea si as putea sa le transmit celorlalti acest lucru.

Sursa Foto Front Page: pexels.com