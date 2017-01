Trusa de machiaj: farduri de ochi metalice

Nu spune "pas" machiajului seducator realizat prin combinarea de bun simt a nuantelor metalice!

Nu este un lucru cu care ma mandresc, insa recunosc ca pana la 30 de ani nu am invatat sa ma machiez. Nu ma intelege gresit! Stiu sa aplic fondul de ten, fard, dermatograf si blush, insa nu stiu sa fac acele trucuri magice care m-ar transforma intr-o zeita. Nu stiu sau poate imi este teama sa incerc din cauza faptului ca nu am incredere in imaginatia mea.

Asta nu ma impedica insa sa visez ca intr-o buna zi o sa devin o maestra in arta machiajului. Mai mult, pentru 2017 mi-am propus sa invat cel putin un tip de machiaj, diferit de cel de zi cu zi… sa se vada o diferenta intre mine, cea care sunt la birou, si cea care merge la un eveniment.

De farduri nu duc lipsa si sunt hotarata sa imi completez trusa. Vreau sa ies din zona de confort si sa aduc nuante noi, nuante puternice… nuante metalice.

Diamond Flash Gold: 59,90 lei; Brillian White: 59,90 lei

Turquoise: 49,90 lei; Dazzle Dust: 54,90 lei

Imi place mult de tot cum se schimba un machiaj banal odata ce ii este aplicata putina pulbere aurie. Imi place machiajul dramatic accentuat de fardul argintiu si eyliner-ul lichid in nuante de cupru aplicat in coltul interior al ochiului.

Daca ai fost inzestrata de mama natura cu ochi caprui, trebuie sa stii deja ca esti o norocoasa! Nu mai suspina dupa ochii albastri ai blondelor sau ochii verzi ai brunetelor, tie ti se potriveste aproape orice nuanta de fard (de la metalic la mov), iar auriul si bronzul iti vor scoate cel mai bine in evidenta senzualitatea si profunzimea ochilor.

Creion waterproof: 22 lei; Fard de pleoape: 47,59 lei; Creion pentru ochi: 60,49 lei

Ochii verzi (e adevarat ce se spune despre voi, fetele cu ochii verzi… niciodata sa nu-i crezi?) vor arata uimitor cu nuante metalice aramii/aurii, atat sub forma de fard sau de eyeliner.

Ca si in cazul ochilor caprui, frumusetea ochilor albastri este pusa in valoare de aproape orice nuanta de fard metalic. Pulbere aurie, roz pal cu particule stralucitoare, umbre argintii… toate acestea vor aduce un omagiu femeilor inzestrate cu ochi ce reflecta culorile cerului si valurile marii.

Sursa Foto Front Page: pexels.com