Cum sa fii mireasa de iarna cea mai frumoasa

Nunta este cu siguranta unul dintre cele mai frumoase momente din viata unei femei. Si este fara doar si poate ocazia ca ea sa straluceasca, sa fie cea mai frumoasa. Tocmai cu acest gand in minte, am ales tinuta perfecta pentru mireasa indragostita de iubitul ei dar si de iarna! Pentru ca da, dragi fashioniste, sunt tare multe femei ce si-au planificat nunta in sezonul zapezii si al fulgilor!

Asadar, pentru miresele de iarna, pentru miresele ce au orchestrat o nunta ton in ton: alb pe alb, pentru ele, am cautat sugestii chic de rochii de mireasa, de paltoane de purtat pe deasupra, de incaltaminte, de bijuterii si accesorii ce completeaza look-ul pretios, feminin, elegant si extravagant al “craieselor zapezii”. Daca esti una dintre femeile ce isi doresc (sau urmeaza sa aiba) o nunta in prag de iarna, citeste randurile de mai jos si sigur vei avea un trusou bridal-chic ce va ramane in amintirea tuturor. In opinia mea, nimic nu e mai fabulos la o nunta pe zapada, decat lungimea rochiei ampla, ce treneaza peste zapada. Asa ca iti propun o rochie princesse, cu talia accentuata si fusta bogata, cu aspect de crinolina. Aceasta rochie cu broderie pe decolteu si pe talie e feminina, sofisticata si eleganta, fara a incarca tinuta. Efectul transparent dat de tulle sporeste senzualizatea. Alege in completarea rochiei de mireasa, un cojocel sau o haina de blana. Opteaza pentru alb, ivoriu, nude sau bej. Pentru aceasta rochie se potriveste o lungime pana in talie, eventual cu vedere la decolteu si piept (sti, putin Brrrr, dar ce nu face mireasa la frumusete?). Rochie: 3,200 lei; Botine: 59 lei; Palton: 479, 90 lei Manusi: 24 lei; Diadema: 29,99 lei; Cercei: 199,99 lei Ca sa contrabalansezi frigul resimtit in zona bustului – desi bataile inimii tale indragostite nu te vor lasa sa-ti fie frig – alege botine albe sau bej. Tot in zona accesoriilor, te sfatuim sa alegi o pereche de manusi pretioase – daca nu gasesti, le poti face astfel cu ajutorul a doua bratari masive, cu pietre, purtate pe fiecare incheietura, peste manusi – si o tiara sau un accesoriu de cap spectaculos – nu de alta, dar voalul, fie si scurt, si viscolul nu se impaca rea bine cu make-up-ul. Alege sa porti doar cercei statement si prinde-ti parul, pentru ca ei sa iti incadreze chipul. Desigur, vei mai avea o bijuterie “permanenta” pe deget, dar aici nu ma bag! Ce zici? Eu spun ca mai ramane de zis doar “Da!” Sursa Foto Front Page: unsplash.com