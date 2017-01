Posete cu margele aplicate

Femeia care poarta in permanenta o geanta cu ea este o femeie responsabila, in siguranta si pe care poti conta in orice moment. Motivul este simplu: geanta reprezinta un univers.

Indiferent de dimensiunea unei genti, o femeie nu iese din casa fara sa aiba cu ea cam tot ce stie ca ii este necesar atat ei, cat, uneori, si celor din jur. Si eu am fost uimita de cate lucrusoare pot intra intr-un clutch sau intr-o gentuta pe care o cumparasem ca sa imi serveasca la plimbari, atunci cand nu este recomandat sa car prea multe cu mine.

Cand vine vorba de genti, nu cred ca este cineva care sa spuna “asta e preferata mea”. Sunt atatea modele in atatea culori, incat este imposibil sa ai doar una singura preferata.

Pun pariu ca pana acum nu ti-ai indreptat atentia cum se cuvine catre gentile cu margele, pentru ca daca ai fi facut-o, in dulapul tau s-ar fi gasit vreo doua modele.