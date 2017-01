Rochii tip tunica de purtat iarna aceasta

Imi sunt simpatice tunicile si le gasesc usor de purtat chiar si in toiul iernii. Unde mai pui ca magazinele online ne pun la dispozitie sute de modele, pentru orice stil, dar si pentru toate siluetele.

Tunica este acea rochie putin mai scurta pe care o porti in cele mai multe cazuri cu pantaloni (lungi, scurti, de piele, evazati, skinny, boyfriend) sau cu dresuri. As incadra-o in categoria casual, insa luata in combinatie cu botine, dres si palton, trece in categoria eleganta. Fapt ce dovedeste ca, asa cum spuneam la inceput, tunicile sunt pentru toate femeile, indiferent de stil.

Pentru sezonul rece, pe “rafturile” online sunt frumos expuse tunici tricotate, tunici din lana, tunici cu maneca lunga din diferite materiale groase, etc. Sunt fie cu croiala simpla, fie cu buzunare sau diferite imprimeuri simpatice.

Tunica cu buzunare: 150 lei; Tunica cu broderie: 170 lei; Tunica din casmir: 170 lei

In plina iarna, cand vrei totusi sa iti pastrezi tinuta eleganta la locul de munca, iti recomand sa asortezi o tunica din casmir cu dresuri negre groase, cizme inalte, palton calduros si palarie. Obtii astfel un outfit cu care poti iesi dupa program la o ciocolata calda in oras.

Poti apela la tunica si cand mergi in club sau esti invitata la o petrecere. Intr-o astfel de situatie, opteaza pentru un model din material fin, vaporos, dar cu maneca lunga sau trei sferturi. In picioare pune-ti o pereche de pantofi stiletto.

Tunica imprimata: 125 lei; Tunica cu margele: 399 lei; Tunic calduroasa: 200 lei

Si pentru ca au revenit acum in forta, cizmele peste genunchi sunt, cel mai probabil, cele mai potrivite in combinatie cu o rochie tip tunica.

Astea pentru stilul elegant. Cat despre stilul casual… stilul ala lejer, comod, care ne tine in zona noastra de confort… se combina rochia tip tunica cu blugi, pantofi cu talpa joasa sau platforme.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com