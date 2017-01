Se poarta volanasele: 5 bluze si camasi cu volane aplicate

Transparenta gri

Eu personal m-am indragostit de acest look. Nu este stilul meu (momentan!), insa este cum visez sa fie in viitorul apropiat. As putea face primul pas si sa imi achizitionez aceasta superba bluza din material transparent cu volanase la baza decolteului. Combinata cu pantaloni evazati si haina de blana, rezulta un outfit perfect pentru o cina la restaurant sau un eveniment important.

Top gri: 263,20 lei