Look de inspiratie vikinga

Obsesia mea in materie de seriale la ora actuala: Vikings. Daca nu as fi femeia din secolul 21, as alege sa fiu Queen Lagertha, rolul principal din serial – o luptatoare si o invingatoare.

Sa fii viking nu este deloc usor, mai ales ca femeie, insa cand vine vorba de frumusetea acestora si de vestimentatia lor, cred ca fiecare dintre noi s-ar risca, cel putin pentru o zi, sa se intoarca in timp. Femeile vikinge sunt recunoscute pentru frumusetea fizica, pentru spiritul de luptator si pentru faptul ca erau capabile sa creasca copii, sa aiba grija de familie, dar si sa lupte alaturi de barbatii lor pentru putere. Ca si look, acestea isi pastrau parul impletit, purtau bijuterii grandioase, rochii lungi si nu le lipseau capa si haina de blana. Vesta alba: 202 lei; Vesta burgundy: 299 lei Asa cum spuneam la inceput, pentru ca mi-ar placea ca pentru o zi sa intru in pielea unei vikinge, m-am interesat de articole vestimentare si accesorii care m-ar ajuta sa ma transform intr-o veritabila luptatoare. Am ales, bineinteles, doua modele de veste de blana si o bentita tot cu blana. Ca si accesorii, am optat pentru un colier lung format din mai multe lanturi, cercei statment si un inel cu piatra care acopera degetul in intregime. Bentita: 491 lei; Cercei: 29,99 lei; Inel: 9,99 lei; Colier: 49,99 lei Daca vrei sa te aventurezi cu un astfel de look printre oraseni, o sa ai nevoie si de o geanta. Iti recomand modele cu franjuri, acestea apropiindu-se cel mai mult stilului. Rucsac kaki: 134,99 lei; Geanta neagra: 939 lei Ei bine, si daca outfit-ul este complet, ce ramane de facut in continuare? As zice o sedinta foto intr-un decor medieval cum ar fi Sibiu sau Sighisoara. Sursa Foto Front Page: shutterstock.com