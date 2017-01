6 rochii tip sarafan si cum le purtam

Chiar si cele mai nesuferite zile de luni sunt mai usor de suportat atunci cand porti un outfit care te face sa te simti bine in pielea ta.

Iar cand vine vorba de haine lejere, feminine si elegante in acelasi timp, sarafanul este unul dintre acestea.

Sarafanul este acea rochie dreapta, pana la genunchi si cu bretele subtiri pe care toamna si iarna o porti cu o bluza sau un pulover pe dedesubt.

Sarafan negru: 159 lei; Sarafan bordo: 439 lei

Nu cred ca exista mai mult de 10-15 femei care sa nu fi purtat sarafan in copilaria/adolescenta lor. Pentru ca imi aduc aminte bine ca unele scoli si licee l-au impus chiar ca uniforma. Nimic gresit in asta.

Mie una chiar imi place este model si am si purtat cand eram printr-a 10-a. De ce nu am mai purtat in continuare? Nu pentru ca nu mi-ar mai fi placut, ci din simplul motiv ca a “disparut” din radarul meu.

Iata, insa, ca sarafanul se numara si printre piesele vestimentare care nu mor niciodata. Am vazut multe modele frumoase pe magazinele online si intentionez sa imi cumpar cel putin unul dintre ele cu care sa ma imbrac atunci cand ma simt prea comoda ca sa gandesc un outfit pentru a doua zi la munca.

Sarafan bumbac: 99 lei; Sarafan cu buzunare: 129 lei

Sarafanul este foarte usor de purtat si de asortat. Balerinii, pantofii stiletto, espadrilele, tenisii, sandalele cu talpa joasa, platformele... toate acestea i se potrivesc de minune.

Pentru partea de sus, ca si bluza, il poti combina cu camasa, maiou, tricou clasic, pulover, bluza cu umerii goi.

Sarafan in carouri: 164,99 lei; Sarafan bej: 116,99 lei

Simplu, nu?! E tot ce ne dorim: haine care ne scot din impas in orice situatie.

Sursa Foto Front Page: shutterstock.com