Bratari peste maneci si manusi - must-have combo

Imi place sa savurez tendintele. Sa le observ, indeaproape. Sa vad unde au debutat, timid, sau dimpotriva in forta. Sa vad cum au evoluat treptat sau au explodat deodata pe catwalk.

Imi place sa observ mici detalii ce fac trendurile mai savuroase. Imi place sa vad ce fel de catarame se poarta. Dar oare bocancii din acest sezon au tocul gros sau au sireturi multe? Hmm, sa fie gulerul camasii acestei ierni unul rotunjit, unul androgin sau unul pretios precum jaboul? Imi place sa disec detaliile, sa observ elementele suprinzatoare ce completeaza sau definesc stilul unui sezon.

Iar unul dintre elementele must-have ale acestui sezon rece, un must-have combo al iernii este bratara purtata peste textil, in general peste mansetele sau manecile bluzelor, camasilor, puloverelor, rochiilor, ba chiar paltoanelor si jachetelor.

Iata, deci, ce bratara sa adaugi in functie de topul purtat, asa cum am vazut in prezentarile de moda:

1. Alexander McQueen a combinat bratara din piele neagra, cu elemente metalice punk-rock-grunge-Goth cu manecile transparente din tulle negru. Sexy, nu?

Bratara: 179,90 lei; Body: 71,99 lei

2. Maison Margiela a propus manusi tricotate peste pulovere (deci mix de knitwear) , totul acecsorizat cu multe bratari masive din plexi si plastic.

Bratara: 39 lei; Manusi: 129,90 lei

3. Tot peste manusi tricotate a asortat bratari – data aceasta metalice, cu flori masive – Prada.

Bratara: 320 lei; Manusi: 69 lei

4. Dsquared2 propune bratari masive eclectice in prelungirea manecilor bluzelor mulate ce creeaza efect de maini tatuate.

Bratara: 69 lei; Bluza: 204,74 lei

5. Chanel alege bratari metalice cu zale dar si adevarate “broderii” florale si vegetale, peste mitene din piele.

Bratara: 435 lei; Manusi: 660 lei

6. Si tot Chanel propune bratari masive, late, fixe, cu pietre si perle, purtate peste mitene tricotate.

Bratara: 79 lei; Manusi: 141 lei

7. Lanvin creeaza un mix elegant, pretios, sofisticat cu bratara metalica, fixa, tip catusa, peste maneci satinate, cu irizatii metalice.

Bratara: 1135 lei; Bluza din satin: 224,5 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com