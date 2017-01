Helanca - piesa de baza in multe tinute de iarna

Roz pal

Pe locul I in topul preferintelor mele sta aceasta helanca de un roz pal care ma duce cu gandul la primavara si la plimbarile in parc. In combinatie cu fusta midi plisata, tot roz, si cu o pereche de pantofi stiletto nude, ia nastere outfit-ul meu preferat.

Helanca: 80 lei

Fusta: 190 lei

Pantofi: 145 lei