Tinuta de pe partie

S-a deschis sezonul sporturilor de iarna, iar tu mai ai putin timp la dispozitie sa iti pregatesti tinuta adecvata, calduroasa si fashion in acelasi timp.

Cand ma gandesc la hainele pe care ar trebui sa le pun in bagajul pentru vacanta la munte, tot ce stiu este ca trebuie sa fie foarte, foarte, foarte groase. Groase si multe (in cazul in care inca imi este frig si trebuie sa pun mai multe pe mine). Asta urasc cel mai tare la iarna: faptul ca oricat de bine m-as echipa pentru temperaturile cu minus, tot nu este suficient. Ajung mereu sa ma imbrac ca un ursulet si pana sa apuc sa ies din casa deja sunt un pachet de nervi.

In realitate, lucrurile sunt mai simple de atat. Cel putin atunci cand vine vorba de o vacanta petrecuta la munte, pe partie. Nu e nevoie sa ne imbracam cu doua perechi de pantaloni, un maiou si alte doua bluze pe sub geaca si sa purtam doua perechi de sosete ca sa nu ne udam si sa nu degeram.

Ah, si un lucru foarte important de tinut cont: nu iti lua blugi skinny pe partie!!!

In materie de pantaloni, ai nevoie de o pereche speciala pentru sporturile de iarna.

O pereche confectionata dintr-un material usor, impermeabil si respirabil, termoprotector si cu uscare rapida.

Bleumarin: 669 lei; Roz: 369 lei; Alb: 499 lei

Aceleasi calitati trebuie sa le aiba si geaca de iarna. Ai nevoie de o jacheta din poliester cu banda elastica pe interior, ce impiedica patrunderea zapezii. Poti opta pentru un model realizat cu Warm Flight, ce pastreaza temperatura optima timp indelungat si cu insertie Dry Flight, o tehnologie ce regleaza temperatura corporala.

Jacheta cu model: 499 lei; Jacheta oranj: 849 lei

Nu pleca pe partie fara o pereche de cizme calduroase si mai putin alunecoase (chiar daca le vei inlocui mai apoi cu incaltarile speciale pentru ski), o caciula care iti protejeaza capul de curent si manusi impermeabile!

Cizme: 666,89 lei; Caciula: 102,17 lei; Manusi: 81,50 lei

Mai mult de atat, ai nevoie de atentie si indemanare daca vrei ca orele petrecute pe partie sa ramana amintiri de povestit cu zambetul pe buze.

Sursa Foto Front Page:shutterstock.com